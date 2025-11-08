Відключення світла 8 листопада — в Києві діють екстрені графіки

У Києві ввели екстрені відключення світла — наслідки обстрілів
У Києві ще з ночі 8 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Відповідне розпорядження дало НЕК "Укренерго".
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
"Від ночі в Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.
Згодом у КМВА додали, що з 08:00 до 21:00 8 листопада у столиці діятимуть стабілізаційні відключення.
Енергетики закликали розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергомістких приладів. Зазначається, що спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.
Нагадаємо, 8 листопада місто на Полтавщині перевели у режим надзвичайної ситуації. Окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі у Горішніх Плавнях.
Також росіяни атакували критичну інфраструктуру у Кіровоградській області. На місці працюють рятувальники та інші служби.
