Відключення світла 8 листопада — в Києві діють екстрені графіки

Чоловік ремонтує генератор під час відключень світла. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві ще з ночі 8 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Відповідне розпорядження дало НЕК "Укренерго".

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Екстрені відключення світла у Києві 8 листопада

"Від ночі в Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Згодом у КМВА додали, що з 08:00 до 21:00 8 листопада у столиці діятимуть стабілізаційні відключення.

Енергетики закликали розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергомістких приладів. Зазначається, що спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 8 листопада місто на Полтавщині перевели у режим надзвичайної ситуації. Окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі у Горішніх Плавнях.

Також росіяни атакували критичну інфраструктуру у Кіровоградській області. На місці працюють рятувальники та інші служби.