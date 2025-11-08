Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві ввели екстрені відключення світла — наслідки обстрілів

У Києві ввели екстрені відключення світла — наслідки обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 08:36
Оновлено: 08:36
Відключення світла 8 листопада — в Києві діють екстрені графіки
Чоловік ремонтує генератор під час відключень світла. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві ще з ночі 8 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Відповідне розпорядження дало НЕК "Укренерго". 

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА). 

Реклама
Читайте також:

Екстрені відключення світла у Києві 8 листопада

"Від ночі в Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Згодом у КМВА додали, що з 08:00 до 21:00 8 листопада у столиці діятимуть стабілізаційні відключення. 

Енергетики закликали розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергомістких приладів. Зазначається, що спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.

Екстрені відключення світла у Києві 8 листопада
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 8 листопада місто на Полтавщині перевели у режим надзвичайної ситуації. Окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі у Горішніх Плавнях.

Також росіяни атакували критичну інфраструктуру у Кіровоградській області. На місці працюють рятувальники та інші служби. 

Київ обстріли війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації