Обстріл Києва 8 листопада - у Печерському районі займання

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Росіяни зранку, 8 листопада, атакували Київ дронами. Внаслідок атаки в одному з районів зафіксовані займання.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Києву зранку 8 листопада

"У Печерському районі фіксуємо займання внаслідок атаки. Деталі уточнюємо", — йдеться у повідомленні о 04:55.

Оновлено о 05:05

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що попередньо, у Печерському районі впали уламки у дворі житлового будинку.

Оновлено о 05:10

Ткаченко уточнив, що на двох локаціях загорілись авто. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що близько години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Пізніше в столиці пролунали вибухи.

Також ми писали, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну тривогу. Причина став зліт МіГ-31К.