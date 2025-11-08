Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ атакували дрони — в одному з районів пожежі

Київ атакували дрони — в одному з районів пожежі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 05:00
Оновлено: 05:45
Обстріл Києва 8 листопада - у Печерському районі займання
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Росіяни зранку, 8 листопада, атакували Київ дронами. Внаслідок атаки в одному з районів зафіксовані займання.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Києву зранку 8 листопада

"У Печерському районі фіксуємо займання внаслідок атаки. Деталі уточнюємо", — йдеться у повідомленні о 04:55.

Оновлено о 05:05

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що попередньо, у Печерському районі впали уламки у дворі житлового будинку.

Оновлено о 05:10

Ткаченко уточнив, що на двох локаціях загорілись авто. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що близько години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Пізніше в столиці пролунали вибухи.

Також ми писали, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну тривогу. Причина став зліт МіГ-31К.

Київ пожежа вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації