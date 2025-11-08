Обстріл Києва 8 листопада - у Печерському районі займання

Київ атакували дрони — в одному з районів пожежі
Росіяни зранку, 8 листопада, атакували Київ дронами. Внаслідок атаки в одному з районів зафіксовані займання.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Перші наслідки атаки РФ по Києву зранку 8 листопада
"У Печерському районі фіксуємо займання внаслідок атаки. Деталі уточнюємо", — йдеться у повідомленні о 04:55.
Оновлено о 05:05
Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що попередньо, у Печерському районі впали уламки у дворі житлового будинку.
Оновлено о 05:10
Ткаченко уточнив, що на двох локаціях загорілись авто. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що близько години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Пізніше в столиці пролунали вибухи.
Також ми писали, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну тривогу. Причина став зліт МіГ-31К.
Читайте Новини.LIVE!