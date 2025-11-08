Видео
Главная Киев Киев атаковали дроны — в одном из районов пожары

Киев атаковали дроны — в одном из районов пожары

Дата публикации 8 ноября 2025 05:00
обновлено: 05:45
Обстрел Киева 8 ноября - в Печерском районе возгорание в Печерском районе
Пожар в городе. Иллюстративное фото: zn.ua

Россияне утром, 8 ноября, атаковали Киев дронами. В результате атаки в одном из районов зафиксированы возгорания. 

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киеву утром 8 ноября

"В Печерском районе фиксируем возгорание в результате атаки. Детали уточняем", — говорится в сообщении в 04:55.

Обновлено в 05:05

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предварительно, в Печерском районе упали обломки во дворе жилого дома.

Обновлено в 05:10

Ткаченко уточнил, что на двух локациях загорелись авто. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что около часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Позже в столице прогремели взрывы.

Также мы писали, что этой ночью в Украине дважды объявляли масштабную тревогу. Причина стал взлет МиГ-31К.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
