Обстріл Києва 12 січня — Кличко повідомив про наслідки

Київ атакували російські безпілотники — які наслідки
У ніч проти 12 січня Київ опинився під атакою російських безпілотників. Влучання ворожого БпЛА зафіксовано в одному з районів столиці.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram.
Наслідки обстрілу Києва 12 січня
Як повідомив мер, станом на 7:55 внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю у Солом'янському районі виникла пожежа. Займання вже локалізували.
Також за іншою адресою в цьому ж районі уламки безпілотника впали поблизу житлового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна, після чого спалахнула пожежа.
Відповідні служби продовжують працювати на місцях для ліквідації наслідків атаки та оцінки пошкоджень.
А також Віталій Кличко показав, як відновлюють енергооб'єкти в столиці після атак РФ.
Раніше стало відомо, що внаслідок нічного обстрілу в Одесі стався частковий блекаут та є поранені.
