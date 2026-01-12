Обстріл Києва 12 січня — Кличко повідомив про наслідки

Рятувальники. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 12 січня Київ опинився під атакою російських безпілотників. Влучання ворожого БпЛА зафіксовано в одному з районів столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 12 січня

Як повідомив мер, станом на 7:55 внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю у Солом'янському районі виникла пожежа. Займання вже локалізували.

Також за іншою адресою в цьому ж районі уламки безпілотника впали поблизу житлового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна, після чого спалахнула пожежа.

Відповідні служби продовжують працювати на місцях для ліквідації наслідків атаки та оцінки пошкоджень.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот з Telegram

А також Віталій Кличко показав, як відновлюють енергооб'єкти в столиці після атак РФ.

Раніше стало відомо, що внаслідок нічного обстрілу в Одесі стався частковий блекаут та є поранені.