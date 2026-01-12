Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев атаковали российские беспилотники — какие последствия

Киев атаковали российские беспилотники — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 08:47
Обстрел Киева 12 января — Кличко сообщил о последствиях
Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 12 января Киев оказался под атакой российских беспилотников. Попадание вражеского БпЛА зафиксировано в одном из районов столицы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Киева 12 января

Как сообщил мэр, по состоянию на 7:55 в результате попадания БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. Возгорание уже локализовали.

Также по другому адресу в этом же районе обломки беспилотника упали вблизи жилого дома. Взрывной волной были выбиты окна, после чего вспыхнул пожар.

Соответствующие службы продолжают работать на местах для ликвидации последствий атаки и оценки повреждений.

Наслідки обстрілу Києва 12 січня
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот из Telegram

А также Виталий Кличко показал, как восстанавливают энергообъекты в столице после атак РФ.

Ранее стало известно, что в результате ночного обстрела в Одессе произошел частичный блэкаут и есть раненые.

Виталий Кличко Киев обстрелы дроны война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации