Обстрел Киева 12 января — Кличко сообщил о последствиях

Киев атаковали российские беспилотники — какие последствия
В ночь на 12 января Киев оказался под атакой российских беспилотников. Попадание вражеского БпЛА зафиксировано в одном из районов столицы.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.
Последствия обстрела Киева 12 января
Как сообщил мэр, по состоянию на 7:55 в результате попадания БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. Возгорание уже локализовали.
Также по другому адресу в этом же районе обломки беспилотника упали вблизи жилого дома. Взрывной волной были выбиты окна, после чего вспыхнул пожар.
Соответствующие службы продолжают работать на местах для ликвидации последствий атаки и оценки повреждений.
А также Виталий Кличко показал, как восстанавливают энергообъекты в столице после атак РФ.
Ранее стало известно, что в результате ночного обстрела в Одессе произошел частичный блэкаут и есть раненые.
