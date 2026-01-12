Обстрел Киева 12 января — Кличко сообщил о последствиях

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 12 января Киев оказался под атакой российских беспилотников. Попадание вражеского БпЛА зафиксировано в одном из районов столицы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Последствия обстрела Киева 12 января

Как сообщил мэр, по состоянию на 7:55 в результате попадания БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. Возгорание уже локализовали.

Также по другому адресу в этом же районе обломки беспилотника упали вблизи жилого дома. Взрывной волной были выбиты окна, после чего вспыхнул пожар.

Соответствующие службы продолжают работать на местах для ликвидации последствий атаки и оценки повреждений.

А также Виталий Кличко показал, как восстанавливают энергообъекты в столице после атак РФ.

Ранее стало известно, что в результате ночного обстрела в Одессе произошел частичный блэкаут и есть раненые.