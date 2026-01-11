Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Кличко показав, як відновлюють пошкоджені Росією енергооб'єкти

Кличко показав, як відновлюють пошкоджені Росією енергооб'єкти

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 16:21
Кличко показав, як у Києві відновлюють пошкоджені РФ енергооб'єкти
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

У неділю, 11 січня, мер Києва Віталій Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки Росії на столицю інфраструктуру. Міський голова зазначив, що роботи тривають цілодобово.

Відповідне відео Віталій Кличко опублікував у Telegram.

Читайте також:

Кличко про відновлення пошкодженої інфраструктури

Мер Києва зазначив, що для того, аби якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян, роботи тривають і вдень, і вночі.  

"Я дякую нашим комунальникам, які працюють цілодобово. Під обстрілами. Після них. В умовах, коли не вистачає людей. Коли кожному доводиться працювати за двох фахівців", — наголосив Кличко.

Водночас він додав, що більшій частині будинків тепло вже повернули. Роботи з відновлення продовжуються.

"Тільки спільними зусиллями, працюючи кожен на своєму місці й підтримуючи один одного, ми подолаємо найскладніші виклики", — резюмував мер Києва.

Нагадаємо, що у КМВА повідомили, що Києву нададуть додаткові джерела живлення.

Раніше в Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом у Києві після останнього масованого удару РФ.

Автор:
Євтушенко Аліна
Автор:
Євтушенко Аліна
