Кличко показав, як у Києві відновлюють пошкоджені РФ енергооб'єкти

Кличко показав, як відновлюють пошкоджені Росією енергооб'єкти
У неділю, 11 січня, мер Києва Віталій Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки Росії на столицю інфраструктуру. Міський голова зазначив, що роботи тривають цілодобово.
Відповідне відео Віталій Кличко опублікував у Telegram.
Кличко про відновлення пошкодженої інфраструктури
Мер Києва зазначив, що для того, аби якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян, роботи тривають і вдень, і вночі.
"Я дякую нашим комунальникам, які працюють цілодобово. Під обстрілами. Після них. В умовах, коли не вистачає людей. Коли кожному доводиться працювати за двох фахівців", — наголосив Кличко.
Водночас він додав, що більшій частині будинків тепло вже повернули. Роботи з відновлення продовжуються.
"Тільки спільними зусиллями, працюючи кожен на своєму місці й підтримуючи один одного, ми подолаємо найскладніші виклики", — резюмував мер Києва.
Нагадаємо, що у КМВА повідомили, що Києву нададуть додаткові джерела живлення.
Раніше в Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом у Києві після останнього масованого удару РФ.
