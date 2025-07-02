Мобільні укриття у Києві — Ткаченко розкритикував КМДА

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Попри гостру потребу у Києві досі немає мобільних укриттів, а Київська міська державна адміністрація заявляє, що немає для цього повноважень. У воєнний час це сувора вимога, яку потрібно вирішувати негайно.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram 2 липня.

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Чому у Києві досі немає мобільних укриттів

Ткаченко розповів, що вже давно наголошує на потребі мобільних укриттів у столиці, але у КМДА мають на це тисячі відмовок. За його словами, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук нещодавно висловив щирий подив "свіжій" ідеї Ткаченка щодо таких бомбосховищ і заявив, що у них немає на це повноважень. Однак начальник КМВА наголосив, що така реакція його не здивувала.

"Ми це вже проходили. В них не було повноважень евакуйовувати занедбані автівки, ми запустили цей процес. Вже понад 600 авто вивезли на майданчики. Механізм ми зробили, і він працює. В них не було повноважень для відкриття мостів. За моїм дорученням відкрили, але вони потім одразу почали його ремонтувати. Дійсно, раніше не можна було, коли він був обмежений для потоку киян", — підкреслив Тимур Ткаченко.

Він також нагадав, що у КМДА нібито не було повноважень розібратися з робою громадського транспорту під час повітряних тривог, але потім у КМВА все ж розробили механізм, завдяки якому транспорт все ж курсує.

"В команди Кличка є повноваження організовувати п'янки на закритих стратегічних об'єктах. З цим проблем немає. Допомагати Комарницькому грабувати Київ і будувати з туалетів висотки — аж гай шумить. Рятувати киян — вам, на жаль, повноважень бракує", — наголосив начальник Київської міської військової адміністрації.

Ткаченко вкотре звернув увагу, що мобільні укриття — це не його забаганка, а сувора умова воєнного часу. Він закликав Кличка та його команду "не прикриватися папірцями", адже він не захистить від ракети чи дрона, а почати діяти на випередження та рятувати життя.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Що передувало

Тимур Ткаченко 1 липня доручив Раді оборони Києва розібратися з питанням щодо облаштування модульних укриттів у столиці.

На це відповів вищезгаданий Роман Ткачук, який заявив, що питання хоч і актуальне, але "не має юридичного врегулювання".

"Без змін у законодавстві Київ не має права вводити мобільні укриття в експлуатацію, витрачаючи гроші з бюджету", — сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Начальник КМВА виступив із різкою критикою на адресу столичної влади через відсутність модульних укриттів у місті. За його словами, попри майже три з половиною роки повномасштабної війни, в Києві не збудовано жодного такого захисного об’єкта.

Нагадаємо, що в Україні фіксуються масово випадки, коли українців не впускають до бомбосховищ. Люди йдуть до укриттів, а там кажуть, що вони не з цього будинку, тому їм туди не можна.