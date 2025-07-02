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Главная Киев Киев без мобильных укрытий — Ткаченко ответил на отговорку КГГА

Киев без мобильных укрытий — Ткаченко ответил на отговорку КГГА

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 16:50
Мобильные укрытия в Киеве — Ткаченко раскритиковал КГГА
Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur
Ключові моменти Почему в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий Что предшествовало

Несмотря на острую потребность в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий, а Киевская городская государственная администрация заявляет, что нет для этого полномочий. В военное время это строгое требование, которое нужно решать немедленно.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram 2 июля.

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Почему в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий

Ткаченко рассказал, что уже давно подчеркивает необходимость мобильных укрытий в столице, но в КГГА имеют на это тысячи отговорок. По его словам, директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук недавно выразил искреннее удивление "свежей" идее Ткаченко относительно таких бомбоубежищ и заявил, что у них нет на это полномочий. Однако начальник КГВА отметил, что такая реакция его не удивила.

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"Мы это уже проходили. У них не было полномочий эвакуировать заброшенные машины, мы запустили этот процесс. Уже более 600 авто вывезли на площадки. Механизм мы сделали, и он работает. У них не было полномочий для открытия мостов. По моему поручению открыли, но они потом сразу начали его ремонтировать. Действительно, раньше нельзя было, когда он был ограничен для потока киевлян", — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Он также напомнил, что у КГГА якобы не было полномочий разобраться с работой общественного транспорта во время воздушных тревог, но потом в КГВА все же разработали механизм, благодаря которому транспорт все же курсирует.

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"У команды Кличко есть полномочия организовывать пьянки на закрытых стратегических объектах. С этим проблем нет. Помогать Комарницкому грабить Киев и строить из туалетов высотки — аж роща шумит. Спасать киевлян — вам, к сожалению, полномочий не хватает", — подчеркнул начальник Киевской городской военной администрации.

Ткаченко в очередной раз обратил внимание, что мобильные укрытия — это не его прихоть, а строгое условие военного времени. Он призвал Кличко и его команду "не прикрываться бумажками", ведь они не защитят от ракеты или дрона, а начать действовать на опережение и спасать жизни.

Мобільні укриття у Києві
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Что предшествовало

Тимур Ткаченко 1 июля поручил Совету обороны Киева разобраться с вопросом по обустройству модульных укрытий в столице.

На это ответил вышеупомянутый Роман Ткачук, который заявил, что вопрос хоть и актуален, но "не имеет юридического урегулирования".

"Без изменений в законодательстве Киев не имеет права вводить мобильные укрытия в эксплуатацию, тратя деньги из бюджета", — сказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Начальник КГВА выступил с резкой критикой в адрес столичной власти из-за отсутствия модульных укрытий в городе. По его словам, несмотря на почти три с половиной года полномасштабной войны, в Киеве не построено ни одного такого защитного объекта.

Напомним, что в Украине фиксируются массово случаи, когда украинцев не впускают в бомбоубежища. Люди идут в укрытия, а там говорят, что они не из этого дома, поэтому им туда нельзя.

Киев КГГА война в Украине укрытия Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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