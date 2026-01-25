Київ залишається без тепла після удару по інфраструктурі

Кияни гріються біля багаття. Фото: Reuters/Thomas Peter

Після ворожої атаки по столиці України Києву 24 січня без опалення залишаються 1676 багатоповерхових будинків. Мер міста зазначив, що удар по критичній інфраструктурі знову призвів до масштабних перебоїв із теплопостачанням.

Напередодні без тепла опинилися майже 6 тисяч будинків, повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Ситуація з опаленням у Києві

Більшість із них уже пережили повторні відключення після обстрілів 9 та 20 січня, а комунальні служби двічі підключали або намагалися відновити подачу тепла в найкоротші терміни.

Як ночують кияни. Фото: Reuters/Yan Dobronosov

З вечора комунальники та енергетики повернули тепло у понад 1600 будинків і продовжують роботи в цілодобовому режимі.

Міська влада підкреслює, що відновлення послуг відбувається поетапно та залишається пріоритетом в умовах безперервних загроз.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 87 повітряних цілей у небі над країною за добу.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, як насправді йдуть справи в секторі й до чого треба готуватися.