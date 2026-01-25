Відео
У Києві без опалення залишаються 1676 будинків — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 12:11
Київ залишається без тепла після удару по інфраструктурі
Кияни гріються біля багаття. Фото: Reuters/Thomas Peter

Після ворожої атаки по столиці України Києву 24 січня без опалення залишаються 1676 багатоповерхових будинків. Мер міста зазначив, що удар по критичній інфраструктурі знову призвів до масштабних перебоїв із теплопостачанням.

Напередодні без тепла опинилися майже 6 тисяч будинків, повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Ситуація з опаленням у Києві

Більшість із них уже пережили повторні відключення після обстрілів 9 та 20 січня, а комунальні служби двічі підключали або намагалися відновити подачу тепла в найкоротші терміни.

Ночь в Киеве
Як ночують кияни. Фото: Reuters/Yan Dobronosov

З вечора комунальники та енергетики повернули тепло у понад 1600 будинків і продовжують роботи в цілодобовому режимі.

Міська влада підкреслює, що відновлення послуг відбувається поетапно та залишається пріоритетом в умовах безперервних загроз.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 87 повітряних цілей у небі над країною за добу.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, як насправді йдуть справи в секторі й до чого треба готуватися.

Віталій Кличко Київ обстріли опалення війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
