Київ готується до нового опалювального сезону

Штаб з питань підготовки до опалювального сезону в Києві. Фото: kyivcity.gov.ua

Київ готується до непростого опалювального сезону, враховуючи пошкодження енергетичної інфраструктури України. У місті провели штаб з питань підготовки з усіма залученими службами та підприємствами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Підготовка до опалювального сезону в Києві

Під час штабу звітували про перевірку на міцність теплових мереж, обстеження та ремонт електрообладнання в житлових будинках, а також відновлення пошкоджених об’єктів.

Штаб з питань підготовки до опалювального сезону в Києві. Фото: kyivcity.gov.ua

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що наразі найбільш динамічна фаза підготовки столиці до наступного опалювального сезону.

"Ми зобов’язані не лише виконати звичні планові роботи, а й підготуватись до можливих викликів воєнного часу, враховуючи вже отриманий досвід. ⁠Тривають гідравлічні випробування теплових мереж, що були розпочаті 16 травня. Вони є необхідною частиною підготовки і на практиці виправдали себе минулої зими. Рівень аварійності в опалювальному періоді зменшився на 15 % саме завдяки належній підготовці влітку. Однак тестування на міцність мереж потребує тимчасового відключення гарячої води у споживачів", — наголосив він.

Штаб з питань підготовки до опалювального сезону в Києві. Фото: kyivcity.gov.ua

За його словами, у цьому аспекті важлива якісна й повноцінна комунікація з мешканцями.

Через воєнну агресію з боку РФ енергосистема України зазнала значних руйнувань. Пантелеєв зазначив, що Київ повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики аварійності під час відключень чи перепадів напруги.

"Усі електрощитові та будинкові електромережі треба перевірити, замінити комплектовання, де це потрібно, відремонтувати, організувати обмежений доступ. Будинки будемо інспектувати й перевіряти — ставимось до цього з максимальною відповідальністю та віддачею. Йдеться про загальну безпеку", – каже заступник голови КМДА.

Штаб з питань підготовки до опалювального сезону в Києві. Фото: kyivcity.gov.ua

Він зазначив, що до роботи взимку готуються і заклади соціальної сфери. За словами Пантелеєва, їхнім керівникам надані відповідні завдання. До того ж наразі активізовані роботи з відновлення благоустрою після ліквідації пошкоджень комунікацій.

Обсяги та якість виконання робіт контролює Департамент територіального контролю міста Києва.

Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що наразі триває підготовка до наступного опалювального сезону. Він назвав основні стратегічні завдання.

Також цьогорічна зима стала історичною для України. Держава вперше змогла забезпечити себе газом без імпорту блакитного палива. При цьому протягом війни компанія "Нафтогаз" збільшила рівень видобутку газу на 7-8%.