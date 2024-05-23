У Києві арештували приміщення на Подолі, які є об’єктом культурної спадщини

Будівлі на Подолі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київська прокуратура домоглася арешту приміщень на Подолі, які незаконний власник не хоче повертати до комунальної власності. Йдеться про будівлі по вулиці Хорива, які є об’єктом культурної спадщини та належать територіальній громаді.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Арешт приміщень на Подолі у Києві

У 2007 році будинки на території Старого Подолу були визнані непридатними для проживання та такими, що потребують реконструкції.

У 2010 році КП "Поділ-ІнвестРеконструкція" уклало з приватним підприємством інвестиційний договір, згідно з яким підприємство отримувало можливість стати власником цих будівель після здійснення їх реконструкції та введення в експлуатацію.

Однак об`єкт реконструкції не був введений в експлуатацію. До того ж приватне підприємство зареєструвало за собою право власності на нежитлові будівлі.

Внаслідок цього прокуратура заявила позов про скасування державної реєстрації та повернення будівель до комунальної власності.

До того ж за фактом незаконного руйнування об’єкта, який входить до переліку пам’яток культурної спадщини місцевого значення міста Києва, а також незаконної реєстрації права власності на нежитлові будівлі було розпочато кримінальне провадження.

У 2021 році Господарський суд, а у 2022 році Північний апеляційний суд встановили, що приватне підприємство не виконало зобов’язання, прописані в інвестиційному договорі, і відповідно не могло набути право власності на будівлі.

Попри рішення суду, у 2024 році приватне підприємство знову двічі незаконно зареєструвало за собою право власності на вказані приміщення, змінивши їх площу.

У прокуратурі зазначили, що усі вказані дії у державному реєстрі були проведені з метою ухилення від виконання рішення суду про повернення приміщень до комунальної власності. Правоохоронці відреагували на грубе порушення прав територіальної громади. За клопотанням Подільської окружної прокуратури ухвалою слідчого судді накладено арешт на вказані приміщення, що унеможливить їх подальшу перереєстрацію на інших власників.

"Зауважимо, що у відповідь на законні дії прокуратури, спрямовані на повернення приміщень законному власнику, а саме громаді Києва, особи, що не бажають виконувати рішення судів, організовують замовні маніпулятивні інформаційні кампанії проти керівництва окружної прокуратури. Наголошуємо, що такі дії не матимуть жодного успіху", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 мільйони гривень на будівництві Подільського мосту. Фігуранту справи загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також Поштова площа у Києві з 2017 року є скандальним об'єктом, адже через забудову і плани на торговельний центр під загрозою опинилася археологічна пам'ятка. Наразі є побоювання, що через зсув Володимирської гірки та ґрунтові води сама площа може провалитися, що небезпечно для пішоходів, автомобілістів та пасажирів метрополітену.