Киев готовится к новому отопительному сезону

Штаб по вопросам подготовки к отопительному сезону в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Киев готовится к непростому отопительному сезону, учитывая повреждение энергетической инфраструктуры Украины. В городе провели штаб по подготовке со всеми привлеченными службами и предприятиями.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Подготовка к отопительному сезону в Киеве

Во время штаба отчитывались о проверке на прочность тепловых сетей, обследовании и ремонте электрооборудования в жилых домах, а также восстановлении поврежденных объектов.

Штаб по подготовке к отопительному сезону в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что сейчас наиболее динамичная фаза подготовки столицы к следующему отопительному сезону.

"Мы обязаны не только выполнить привычные плановые работы, но и подготовиться к возможным вызовам военного времени, учитывая уже полученный опыт. Продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей, которые были начаты 16 мая. Они являются необходимой частью подготовки и на практике оправдали себя прошлой зимой. Уровень аварийности в отопительном периоде уменьшился на 15% именно благодаря надлежащей подготовке летом. Однако тестирование на прочность сетей требует временного отключения горячей воды у потребителей", — подчеркнул он.

Штаб по вопросам подготовки к отопительному сезону в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

По его словам, в этом аспекте важна качественная и полноценная коммуникация с жителями.

Из-за военной агрессии со стороны РФ энергосистема Украины претерпела значительные разрушения. Пантелеев отметил, что Киев должен принять все необходимые меры, чтобы минимизировать риски аварийности во время отключений или перепадов напряжения.

"Все электрощитовые и домовые электросети надо проверить, заменить комплектующие, где это нужно, отремонтировать, организовать ограниченный доступ. Дома будем инспектировать и проверять — относимся к этому с максимальной ответственностью и отдачей. Речь идет об общей безопасности", — говорит заместитель председателя КГГА.

Штаб по вопросам подготовки к отопительному сезону в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Он отметил, что к работе зимой готовятся и заведения социальной сферы. По словам Пантелеева, их руководителям предоставлены соответствующие задачи. К тому же активизированы работы по восстановлению благоустройства после ликвидации повреждений коммуникаций.

Объем и качество выполнения работ контролирует Департамент территориального контроля города Киева.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что сейчас идет подготовка к следующему отопительному сезону. Он назвал главные стратегические задачки.

Также нынешняя зима стала исторической для Украины. Государство впервые смогло обеспечить себя газом без импорта голубого топлива. При этом в течение войны компания "Нефтегаз" увеличила уровень добычи газа на 7-8%.