Скільки часу треба, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та на Київщині — у ВРУ назвали термін

Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Аби стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та на Київщині, знадобиться дві чи три доби. Унаслідок удару зазнала пошкоджень низка ключових енергооб'єктів регіону.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Удар по енергетичній інфраструктури столиці та Київщини

"Ворог атакував і генерацію, підстанції Укренерго, обленерго, і меншу генерацію, великі станції: як Київську гідроелектростанцію, так і ТЕЦ-5 , ТЕЦ-6, Дарницьку і Трипільську ТЕЦ. Тому ситуація досить складна", — зазначив представник Верховної Ради.

Також він додав, що РФ завдає ударів не лише по енергооб'єктах, а й по енергетиках.

Нагадаємо, після російських обстрілів 27 грудня без світла залишилися понад 500 тисяч споживачів у Києві та Київській області. В регіоні вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії.

Також ми повідомляли, що 28 грудня в більшості регіонів Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Крім того, застосують графіки обмеження потужності для промислових споживачів.