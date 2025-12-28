Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ і Київщина без світла — коли його відновлять

Київ і Київщина без світла — коли його відновлять

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 02:16
Скільки часу треба, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та на Київщині — у ВРУ назвали термін
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Аби стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та на Київщині, знадобиться дві чи три доби. Унаслідок удару зазнала пошкоджень низка ключових енергооб'єктів регіону.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Реклама
Читайте також:

Удар по енергетичній інфраструктури столиці та Київщини

"Ворог атакував і генерацію, підстанції Укренерго, обленерго, і меншу генерацію, великі станції: як Київську гідроелектростанцію, так і ТЕЦ-5 , ТЕЦ-6, Дарницьку і Трипільську ТЕЦ. Тому ситуація досить складна", — зазначив представник Верховної Ради.

Київ під час блекауту
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Київ під час блекауту
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Київ під час блекауту
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Також він додав, що РФ завдає ударів не лише по енергооб'єктах, а й по енергетиках. 

Київ під час блекауту
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Київ під час блекауту
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Київ під час блекауту
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Київ під час блекауту
Київ у темряві. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Нагадаємо, після російських обстрілів 27 грудня без світла залишилися понад 500 тисяч споживачів у Києві та Київській області. В регіоні вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії.

Також ми повідомляли, що 28 грудня в більшості регіонів Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Крім того, застосують графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Київ Київська область відключення світла світло
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації