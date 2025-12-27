Обстріл Києва 27 грудня — скільки людей без світла

Ліквідація наслідків обстрілів Києва та області. Фото: ДСНС

Після обстрілів росіян наразі без світла залишилися понад 500 тисяч споживачів у Києві та Київській області. В регіоні вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

Некрасов розповів, що цієї ночі росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру. Під ударами опинилися об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії у Києві та Київській області.

"Суттєвих пошкоджень зазнали підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об'єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії", — сказав в.о. міністра енергетики.

В результаті без світла наразі залишилось понад 500 тисяч абонентів у Києві та області. Також понад 22 тисячі абоненті без електропостачання залишаються на Чернігівщині.

Артем Некрасов також зазначив, що загалом ворог застосував майже 500 ударних БпЛА та близько 40 ракет, зокрема типу "Кинджал". Протягом дня атаки продовжилися.

Нагадаємо, через обстріли РФ 27 грудня у Києві також тисячі будинків залишилися без опалення. Відповідні служби працюють над відновленням.

Наразі відомо про одного загиблого та 32 поранених у столиці. Серед них є двоє дітей.