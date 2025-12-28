Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев и Киевщина без света — когда его восстановят

Киев и Киевщина без света — когда его восстановят

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 02:16
Сколько времени надо, чтобы стабилизировать ситуацию со светом в Киеве и Киевской области — в ВРУ назвали срок
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Чтобы стабилизировать ситуацию со светом в Киеве и Киевской области, понадобится двое или трое суток. В результате удара получил повреждения ряд ключевых энергообъектов региона.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Реклама
Читайте также:

Удар по энергетической инфраструктуре столицы и Киевщины

"Враг атаковал и генерацию, подстанции Укрэнерго, облэнерго, и меньшую генерацию, крупные станции: как Киевскую гидроэлектростанцию, так и ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую и Трипольскую ТЭЦ. Поэтому ситуация достаточно сложная", — отметил представитель Верховной Рады.

Киев во время блэкаута
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Киев во время блэкаута
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Киев во время блэкаута
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Также он добавил, что РФ наносит удары не только по энергообъектам, но и по энергетикам.

Киев во время блэкаута
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Киев во время блэкаута
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Киев во время блэкаута
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf
Киев во время блэкаута
Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Напомним, после российских обстрелов 27 декабря без света остались более 500 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области. В регионе вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии.

Также мы сообщали, что 28 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Кроме того, применят графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Киев Киевская область отключения света свет
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации