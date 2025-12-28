Сколько времени надо, чтобы стабилизировать ситуацию со светом в Киеве и Киевской области — в ВРУ назвали срок

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Чтобы стабилизировать ситуацию со светом в Киеве и Киевской области, понадобится двое или трое суток. В результате удара получил повреждения ряд ключевых энергообъектов региона.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Реклама

Читайте также:

Удар по энергетической инфраструктуре столицы и Киевщины

"Враг атаковал и генерацию, подстанции Укрэнерго, облэнерго, и меньшую генерацию, крупные станции: как Киевскую гидроэлектростанцию, так и ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую и Трипольскую ТЭЦ. Поэтому ситуация достаточно сложная", — отметил представитель Верховной Рады.

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Также он добавил, что РФ наносит удары не только по энергообъектам, но и по энергетикам.

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Киев в темноте. Фото: Yan Dobronosov/Telegraf

Напомним, после российских обстрелов 27 декабря без света остались более 500 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области. В регионе вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии.

Также мы сообщали, что 28 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Кроме того, применят графики ограничения мощности для промышленных потребителей.