Київ кишить зміями — місцеві показали відео з парків та алей

Змії в одному зі столичних парків. Фото: скриншот з відео

Початок квітня приніс із собою в Україну справжнє тепло, яке своєю чергою зумовило підвищення активності різноманітних плазунів. Зокрема, в одному з парків Києва місцеві помітили кубло зміїв, які повзали дорогою та у траві.

Відповідне відео оприлюднили столичні пабліки у Telegram.

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Активізація зміїв у столиці

Зазначається, що помітили купку зміїв у столичному парку Муромець, який розташований між двома спальними районами — Оболонь та Троєщина.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як плазуни повзли групкою спочатку алеєю, після чого ринули у траву.

Що радять у столичному зоопарку

Своєю чергою, як передає видання ТСН, у київському зоопарку пояснили таке явище тим, що активізація плазунів на паркових доріжках пов’язані з настанням весни та приходом теплої погоди. Кажуть, змії теж люблять грітися на сонці.

Однак, наголошують, що їх краще не чіпати та обходити. Адже, нападати першими вони не стануть, якщо відчуватимуть безпеку.

Декілька порад, щоб уникнути плазунів

Як відомо, плазуни такого типу поширені у всіх регіонах України. Здебільшого вони ведуть себе спокійно та намагаються не конфліктувати з людьми. Однак, напасти можуть лише у тому випадку, якщо на них випадково наступити чи налякати.

Змії та вужі полюбляють спокійні місця без різних різких запахів. Однак, щоб мінімізувати ризик зустрічі з плазуном, краще:

обережно ходити трав'яною місцевістю, особливо тоді, коли трава досить висока;

уникати купок листя, повалених дерев, скель;

обережно обирати місце для сидіння та відпочинку.

Нагадаємо, днями у Києві жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники припускають, що плазун міг виповзти із акваріума.

Тим часом австралійського телеведучого Рову Макмануса ледве не задушила змія в прямому етері.