У Києві жінка знайшла у капоті власного авто змію

Знайдений плазун. Фото: скриншот з відео

У Києві жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники наразі шукають господарів плазуна та припускають, що він міг виповзти із акваріума.

Про це повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

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Що відомо про знайденого плазуна

"Репутація у плазунів специфічна, навіть вужі та неотруйні змії не на жарт лякають людей. А тим паче, коли посеред міста у своєму авто людина бачить таку екзотичну красу… Ну, ви розумієте. Можемо тільки уявити відчуття нашої заявниці", — написали в організації, говорячи про знайденого плазуна.

Там додали, що змія виявилася неотруйною й належала до родини вужів.

Рятувальники передали "знахідку" до притулку та наразі шукають її господаря. Припускають, що плазун, ймовірно, міг виповзти з акваріума та втекти.

"Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму. Ціль успішно досягнута — екстрим та пригоди мали всі учасники цього порятунку", — написали в організації.

Нагадаємо, у Києві на подвір'ї житлового будинку виявили збиту російську ракету.

Крім того, днями у столиці невідомий відкрив стрілянину з балкона багатоповерхівки.