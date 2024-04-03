Киев кишит змеями — местные показали видео из парков и аллей
Начало апреля принесло с собой в Украину настоящее тепло, которое в свою очередь обусловило повышение активности различных пресмыкающихся. В частности, в одном из парков Киева местные заметили гнездо змеев, ползавших по дороге и в траве.
Соответствующее видео обнародовали столичные паблики в Telegram.
Активизация змеев в столице
Отмечается, что была замечена кучка змеев в столичном парке Муромец, который расположен между двумя спальными районами — Оболонь и Троещина.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как пресмыкающиеся ползли группкой сначала аллеей, после чего рынулись в траву.
Что советуют в столичном зоопарке
В свою очередь, как передает издание ТСН, в киевском зоопарке объяснили такое явление тем, что активизация пресмыкающихся на парковых дорожках связана с наступлением весны и приходом теплой погоды. Говорят, змеи тоже любят греться на солнце.
Однако отмечают, что их лучше не трогать и обходить. Ведь нападать первыми они не станут, если будут ощущать безопасность.
Несколько советов, чтобы избежать пресмыкающихся
Как известно, пресмыкающиеся такого типа распространены во всех регионах Украины. В большинстве своем они ведут себя спокойно и стараются не конфликтовать с людьми. Однако напасть могут лишь в том случае, если на них случайно наступить или испугать.
Змеи и ужи любят спокойные места без разных резких запахов. Однако, чтобы минимизировать риск встречи с пресмыкающимся, лучше:
- осторожно ходить по травяной местности, особенно тогда, когда трава достаточно высокая;
- избегать кучек листьев, сваленных деревьев, скал;
- осторожно выбирать место для сидения и отдыха.
Напомним, на днях в Киеве женщина обнаружила в капоте своего автомобиля змею. Спасатели предполагают, что пресмыкающийся мог выползти из аквариума.
Тем временем австралийского телеведущего Рова Макмануса чуть не задушила змея в прямом эфире.
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