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Киев кишит змеями — местные показали видео из парков и аллей

3 апреля 2024 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Киев кишит змеями — местные показали видео из парков и аллей
Змеи в одном из столичных парков. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начало апреля принесло с собой в Украину настоящее тепло, которое в свою очередь обусловило повышение активности различных пресмыкающихся. В частности, в одном из парков Киева местные заметили гнездо змеев, ползавших по дороге и в траве.

Соответствующее видео обнародовали столичные паблики в Telegram.

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Отмечается, что была замечена кучка змеев в столичном парке Муромец, который расположен между двумя спальными районами — Оболонь и Троещина.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как пресмыкающиеся ползли группкой сначала аллеей, после чего рынулись в траву.

Что советуют в столичном зоопарке

В свою очередь, как передает издание ТСН, в киевском зоопарке объяснили такое явление тем, что активизация пресмыкающихся на парковых дорожках связана с наступлением весны и приходом теплой погоды. Говорят, змеи тоже любят греться на солнце.

Однако отмечают, что их лучше не трогать и обходить. Ведь нападать первыми они не станут, если будут ощущать безопасность.

Несколько советов, чтобы избежать пресмыкающихся

Как известно, пресмыкающиеся такого типа распространены во всех регионах Украины. В большинстве своем они ведут себя спокойно и стараются не конфликтовать с людьми. Однако напасть могут лишь в том случае, если на них случайно наступить или испугать.

Змеи и ужи любят спокойные места без разных резких запахов. Однако, чтобы минимизировать риск встречи с пресмыкающимся, лучше:

  • осторожно ходить по травяной местности, особенно тогда, когда трава достаточно высокая;
  • избегать кучек листьев, сваленных деревьев, скал;
  • осторожно выбирать место для сидения и отдыха.

Напомним, на днях в Киеве женщина обнаружила в капоте своего автомобиля змею. Спасатели предполагают, что пресмыкающийся мог выползти из аквариума.

Тем временем австралийского телеведущего Рова Макмануса чуть не задушила змея в прямом эфире.

Киев
змеи
парки
весна
апрель
столица

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