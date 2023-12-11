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Київ може не витримати — Вітренко прокоментував закон про столицю

11 грудня 2023 18:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Київ може не витримати — Вітренко прокоментував закон про столицю
Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На сьогоднішній день, Київ зіштовхнувся з низкою проблем, що доводять неефективність системи управління. Це змусило знову повернутися до перегляду закону про столицю, який передбачає поділ повноважень Віталія Кличка та голови КМДА.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів депутат Київради Андрій Вітренко

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Повернення до закону про столицю

"Справа в тому, що те, що відбувається в місті Києві, не витримує жодної критики. Тобто, ми всі бачимо, як колапсує транспорт, як колапсує система управління і особливо це будівництво, як хаотично забудовується місто без будь-якого плану та стратегії. З цим треба закінчувати, тому що надалі місто може не витримати невідповідального управління і керування", — розповів Вітренко. 

Відповідаючи на питання, чи вдасться впровадити зміни ще до закінчення війни, депутат наголошує, що наразі закон необхідно корегувати відповідно до тих викликів, з якими стикнулося місто у зв'язку зі збройною агресією РФ. Тож, дуже важливо, на його думку, сформувати та дотримуватися чіткої стратегії. 

"Необхідно звертати увагу на безпеку міста. Ми не змінимо наших сусідів. Тому, основний пріорітет — це безпечна смарт-місто, яке піклується про екологію. Мій пріорітет — має бути ефективне використання бюджетних коштів", — каже депутат. 

Нагадаємо, народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна розповіла про перспективи впровадження закону про столицю та можливість залучити інвесторів для розвитку Києва. 

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