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Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

11 грудня 2023 17:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Закон про столицю, який передбачає поділ повноважень Віталія Кличка та голови КМДА, набув широкого обговорення ще до початку повномасштабної війни. Втім, велика кількість випадків, які говорять про неефективність існуючої системи управління, змусила знову переглянути ініціативу.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна

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Впровадження закону про столицю

"Ну, насправді, дійсно до війни закон про столицю не лише був зареєстрований у Верховній Раді, він мав широке громадське обговорення у всіх районах столиці. Ми проводили круглі столи, він опрацьовувався у Комітеті, і він пройшов перше читання і, на жаль, не був проголосований у другому читанні. Зараз, хоча ми продовжуємо рухатися до перемоги, ми звернули увагу на велику кількість випадків, які говорять про неефективність існуючої системи управління", — резюмувала депутатка. 

За словами Забуранної, впровадження цього закону дозволить мешканцям столиці мати достойний та ефективний рівень управління містам. До того ж створить більше можливостей для розвитку та залучення інвестицій. 

Перспективи залучення інвесторів для розвитку Києва 

Відповідаючи на питання про перспективи залучення інвесторів для розвитку Києва, депутатка наголосила, що формування чіткої мети, стратегії та гідного управління столицею дасть позитивні результати. 

"Має бути чітко сформована мета, куди ми рухаємось, і я дала пропозицію, що більшість міст Західної Європи, Сполучених Штатів розвиваються на основі сталого розвитку. І ось візія і мета розвитку Києва і ефективний менеджмент — це ті задачі, які стоять перед парламентом, перед управлінням міста Києва, перед міською радою", — додає Забуранна. 

Нагадаємо, у листопаді цього року понад 500 міжнародних делегатів об'єднав на своєму майданчику наймасштабніший інвестиційний форум FIT for Ukraine: Annual Meeting. Мета форуму — залучення приватних інвестицій для відбудови України.

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