Киев может не выдержать — Витренко прокомментировал закон о столице

Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

На сегодняшний день Киев столкнулся с рядом проблем, доказывающих неэффективность системы управления. Это заставило снова вернуться к пересмотру закона о столице, предусматривающем разделение полномочий Виталия Кличко и главы КГГА.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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"Дело в том, что происходящее в городе Киеве не выдерживает никакой критики. То есть мы все видим, как коллапсирует транспорт, как коллапсирует система управления и особенно это строительство, как хаотично застраивается город без какого-либо плана и стратегии. С этим нужно заканчивать, потому что в дальнейшем город может не выдержать неответственного управления и управления", — рассказал Витренко.

Отвечая на вопрос, удастся ли ввести изменения еще до окончания войны, депутат подчеркивает, что закон необходимо корректировать в соответствии с теми вызовами, с которыми столкнулся город в связи с вооруженной агрессией РФ. Поэтому очень важно, по его мнению, сформировать и придерживаться четкой стратегии.

"Необходимо обращать внимание на безопасность города. Мы не изменим наших соседей. Поэтому основной приоритет — это безопасный смарт-город, заботящийся об экологии. Мой приоритет — должно быть эффективное использование бюджетных средств", — говорит депутат.

Напомним, народная депутат, член парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная рассказала о перспективах внедрения закона о столице и возможности привлечь инвесторов для развития Киева.