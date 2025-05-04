Погода в Києві 5 травня — місто накриють дощі та грози

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області в понеділок, 5 травня, буде хмарна погода з проясненням. В регіоні будуть дощі та значно знизиться температура.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Погода в Києві 5 травня

Синоптики розповіли, що завтра в Києві та області буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, а вдень навіть грози. Вітер очікується північно-західний з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі стовпчики термометрів коливатиметься в межах +7...12 °C, а вдень +11...+16 °C;

у Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до +9...+11 °C, а вдень "підстрибнуть" до +14...+16 °C.

Скриншот допису Гідрометцентру

Нагадаємо, 3 квітня Київщину накрила пилова буря. Природне явище було настільки сильним, що на дорогах фіксували погану видимість.

Водночас Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається похолодання і дощі. Температура повітря значно знизиться.