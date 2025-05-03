На Київщині пилова буря — у мережі показали кадри

Пилова буря. Ілюстративне фото: УНІАН

У Київській області в суботу, 3 травня, вирує пилова буря. Негода такої сили, що на дорогах фіксують дуже погану видимість.

Відповідне відео з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

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Пилова буря

На відео в соціальних мережах видно, що у Київській області в повітрі густий пил — його розніс сильний вітер.

Внаслідок негоди на дорогах обмежена видимість, автівки рухаються з невеликою швидкістю.

Зазначимо, що пилова буря — це атмосферне явище, під час якого сильний вітер піднімає в повітря велику кількість пилу, піску або дрібного ґрунту, знижуючи видимість та погіршуючи якість повітря.

Нагадаємо, востаннє пилову бурю в Україні фіксували наприкінці березня цього року. Тоді негода накрила південні області.

А 19 квітня у Києві помітили унікальне природне явище — сонячне гало.