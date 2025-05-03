На Київщині пилова буря — у мережі показали кадри

Київщину накрила пилова буря — відео
У Київській області в суботу, 3 травня, вирує пилова буря. Негода такої сили, що на дорогах фіксують дуже погану видимість.
Відповідне відео з'явилося у місцевих Telegram-каналах.
Пилова буря
На відео в соціальних мережах видно, що у Київській області в повітрі густий пил — його розніс сильний вітер.
Внаслідок негоди на дорогах обмежена видимість, автівки рухаються з невеликою швидкістю.
Зазначимо, що пилова буря — це атмосферне явище, під час якого сильний вітер піднімає в повітря велику кількість пилу, піску або дрібного ґрунту, знижуючи видимість та погіршуючи якість повітря.
Нагадаємо, востаннє пилову бурю в Україні фіксували наприкінці березня цього року. Тоді негода накрила південні області.
А 19 квітня у Києві помітили унікальне природне явище — сонячне гало.
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