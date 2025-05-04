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Киев накроют грозы — какая температура будет в столице завтра

4 мая 2025 16:52
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Киеве 5 мая — город накроют дожди и грозы
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Киеве и области в понедельник, 5 мая, будет облачная погода с прояснениями. В регионе будут дожди и значительно снизится температура.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Синоптики рассказали, что завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а днем даже грозы. Ветер ожидается северо-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +7...12 °C, а днем +11...+16 °C;
  • в Киеве ночью столбики термометров опустятся до +9...+11 °C, а днем "подпрыгнут" до +14...+16 °C.
Погода в Києві 5 травня
Скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, 3 апреля Киевскую область накрыла пылевая буря. Природное явление было настолько сильным, что на дорогах фиксировали плохую видимость.

В то же время Наталка Диденко предупредила, что на Украину надвигается похолодание и дожди. Температура воздуха значительно снизится.

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