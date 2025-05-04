Погода в Киеве 5 мая — город накроют дожди и грозы

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в понедельник, 5 мая, будет облачная погода с прояснениями. В регионе будут дожди и значительно снизится температура.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Погода в Киеве 5 мая

Синоптики рассказали, что завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а днем даже грозы. Ветер ожидается северо-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +7...12 °C, а днем +11...+16 °C;

в Киеве ночью столбики термометров опустятся до +9...+11 °C, а днем "подпрыгнут" до +14...+16 °C.

Скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, 3 апреля Киевскую область накрыла пылевая буря. Природное явление было настолько сильным, что на дорогах фиксировали плохую видимость.

В то же время Наталка Диденко предупредила, что на Украину надвигается похолодание и дожди. Температура воздуха значительно снизится.