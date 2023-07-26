Київ накрила негода: вражаючі кадри блискавки у столиці

Блискавка. Фото: Pexels

Сьогодні, 26 липня, столицю України накрила негода. У Києві була злива, блискавка, грім та пориви вітру.

Вражаючі кадри з Києва опублікували місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Блискавка у Києві

На кадрах зі столиці можна побачити, як потужна блискавка освітлює вечірнє місто.

Блискавка у Києві. Фото: "Киевский Движ"

Нагадаємо, завтра, 27 липня, в Україні очікується мінлива погода. У низці областей будуть дощі з грозами, водночас у деяких регіонах очікується спека до 35 градусів.

Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці були сильні зливи та пошкодження внаслідок пориву вітру.