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Київ накрила негода: вражаючі кадри блискавки у столиці

26 липня 2023 23:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Київ накрила негода: вражаючі кадри блискавки у столиці
Блискавка. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 липня, столицю України накрила негода. У Києві була злива, блискавка, грім та пориви вітру.

Вражаючі кадри з Києва опублікували місцеві Telegram-канали.

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На кадрах зі столиці можна побачити, як потужна блискавка освітлює вечірнє місто. 

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Блискавка у Києві. Фото: "Киевский Движ"

Нагадаємо, завтра, 27 липня, в Україні очікується мінлива погода. У низці областей будуть дощі з грозами, водночас у деяких регіонах очікується спека до 35 градусів. 

Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці були сильні зливи та пошкодження внаслідок пориву вітру.

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