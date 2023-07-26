Київ накрила негода: вражаючі кадри блискавки у столиці
26 липня 2023 23:44
Блискавка. Фото: Pexels
Сьогодні, 26 липня, столицю України накрила негода. У Києві була злива, блискавка, грім та пориви вітру.
Вражаючі кадри з Києва опублікували місцеві Telegram-канали.
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Блискавка у Києві
На кадрах зі столиці можна побачити, як потужна блискавка освітлює вечірнє місто.
Нагадаємо, завтра, 27 липня, в Україні очікується мінлива погода. У низці областей будуть дощі з грозами, водночас у деяких регіонах очікується спека до 35 градусів.
Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці були сильні зливи та пошкодження внаслідок пориву вітру.