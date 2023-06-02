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У Києві вирує сильний ураган: транспорт працює з затримкою

2 червня 2023 17:21
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У Києві вирує сильний ураган: транспорт працює з затримкою
Жінка біжить під дощем у Києві 2 червня. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці сильні зливи та є пошкодження внаслідок пориву вітру.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ураган у Києві 2 червня

Сьогодні, 2 червня, у Києві розпочалась сильна злива. Місцеві жителі повідомляють про ураган у місті та сильний вітер, який вириває дерева з корінням. 

Відомо, що у Дарницькому районі ураган пошкодив контактну мережу, Kyiv City Express матиме затримки, повідомили у відомстві. 

скріншот

У ДТЕК повідомили, що через грозу у Києві та області можливе часткове відключення світла.

Йдеться про Подільський, Оболонський і Святошинський райони столиці, а також Фастівський і Бучанський райони Київщини.

Пориви вітру 15-20 м/с зберігатимуться на Київщині до кінця доби.

Напередодні ДСНС попередила киян про сильні пориви вітру та грози. 

"Будьте обережні! Не ходіть поблизу рекламних щитів, тримайтеся якомога далі від ліній електропередач!" — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні синоптики попереджала про небезпечні метеорологічні явища на Київщині (І рівень небезпеки). 

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