Киев накрыла непогода: впечатляющие кадры молнии в столице
26 июля 2023 23:44
Молния. Фото: Pexels
Сегодня, 26 июля, столицу Украины накрыла непогода. В Киеве был ливень, молния, гром и порывы ветра.
Впечатляющие кадры из Киева опубликовали местные Telegram-каналы.
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На кадрах из столицы можно увидеть, как мощная молния освещает вечерний город.
Напомним, завтра, 27 июля, в Украине ожидается переменная погода. В ряде областей будут дожди с грозами, в некоторых регионах ожидается жара до 35 градусов.
Также мы писали, что в пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильный ураган. В столице были сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.