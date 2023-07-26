Киев накрыла непогода: впечатляющие кадры молнии в столице

Молния. Фото: Pexels

Сегодня, 26 июля, столицу Украины накрыла непогода. В Киеве был ливень, молния, гром и порывы ветра.

Впечатляющие кадры из Киева опубликовали местные Telegram-каналы.

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На кадрах из столицы можно увидеть, как мощная молния освещает вечерний город.

Молния в Киеве. Фото: "Киевский Движ"

Напомним, завтра, 27 июля, в Украине ожидается переменная погода. В ряде областей будут дожди с грозами, в некоторых регионах ожидается жара до 35 градусов.

Также мы писали, что в пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильный ураган. В столице были сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.