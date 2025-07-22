Погода в Киеве 22 июля — столицу затопил ливень

Сильный ливень в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Киев 22 июля накрыл мощный ливень, который затопил город. В результате непогоды в столице повалились деревья, а улицы превратились в реки.

Последствия непогоды в Киеве — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Ливень в Киеве 22 июля

Сегодня Киев накрыла настоящая непогода. Люди прячутся от ливня в метро.



Улицы превратились в реки, поэтому некоторые даже решили идти босиком. А сильный ветер поломал деревья и перевернул столы в заведениях питания.

Последствия непогоды в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия непогоды в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия непогоды в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия непогоды в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия непогоды в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия непогоды в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Затопление после ливня в Киеве после ливня. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Затопление в Киеве после ливня. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Сильный ливень в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Люди прячутся в метро от ливня. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Кроме того, на улице Глубочицкой из-за урагана упал строительный кран.

Напомним, Киев затопило также 20 июля после сильного ливня. Из-за осадков в столице было затруднено движение на дорогах.

Град, шквалы и сильные ливни в Украине ожидаются и 23 июля. Синоптики предупредили, что будет неустойчивая погода из-за атмосферного фронта.