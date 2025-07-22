Погода в Киеве 22 июля — столицу затопил ливень

Киев накрыл сильный ливень — фоторепортаж Новини.LIVE
Киев 22 июля накрыл мощный ливень, который затопил город. В результате непогоды в столице повалились деревья, а улицы превратились в реки.
Последствия непогоды в Киеве — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Ливень в Киеве 22 июля
Сегодня Киев накрыла настоящая непогода. Люди прячутся от ливня в метро.
Улицы превратились в реки, поэтому некоторые даже решили идти босиком. А сильный ветер поломал деревья и перевернул столы в заведениях питания.
Кроме того, на улице Глубочицкой из-за урагана упал строительный кран.
Напомним, Киев затопило также 20 июля после сильного ливня. Из-за осадков в столице было затруднено движение на дорогах.
Град, шквалы и сильные ливни в Украине ожидаются и 23 июля. Синоптики предупредили, что будет неустойчивая погода из-за атмосферного фронта.
Читайте Новини.LIVE!