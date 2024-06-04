Київ накрила сильна злива з градом — під воду йдуть вулиці

Жінка гуляє під дощем. Фото: РБК-Україна

Вдень, 4 червня, у Києві різко змінилася погода. Жителі повідомляють про затоплення вулиць столиці внаслідок потужної зливи разом із градом.

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 4 червня, передбачалися короткочасні дощі і грози разом із градом.

Читайте також:

Потужна негода накрила Київ

Мешканці Києва повідомляють про потужну зливу із градом, яка наразі спостерігається у місті. Внаслідок негоди починають затоплюватися вулиці столиці. Така ж погода наразі у західних областях України, зокрема у Львові та Рівному.

Синоптики попереджають, що у середу, 5 червня, у столиці також буде гроза. Вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Ми писали, що в Одесі 4 червня також оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру та можливі опади.