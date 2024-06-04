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Київ накрила сильна злива з градом — під воду йдуть вулиці

4 червня 2024 17:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Київ накрила сильна злива з градом — під воду йдуть вулиці
Жінка гуляє під дощем. Фото: РБК-Україна
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вдень, 4 червня, у Києві різко змінилася погода. Жителі повідомляють про затоплення вулиць столиці внаслідок потужної зливи разом із градом.

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 4 червня, передбачалися короткочасні дощі і грози разом із градом.

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Мешканці Києва повідомляють про потужну зливу із градом, яка наразі спостерігається у місті. Внаслідок негоди починають затоплюватися вулиці столиці. Така ж погода наразі у західних областях України, зокрема у Львові та Рівному. 

Синоптики попереджають, що у середу, 5 червня, у столиці також буде гроза. Вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Ми писали, що в Одесі 4 червня також оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру та можливі опади.

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