Киев накрыл сильный ливень с градом — под воду идут улицы

Женщина гуляет под дождем. Фото: РБК-Украина

Днем, 4 июня, в Киеве резко изменилась погода. Жители сообщают о затоплении улиц столицы в результате мощного ливня вместе с градом.

По прогнозу народной синоптики Наталки Диденко, во вторник, 4 июня, предполагались кратковременные дожди и грозы вместе с градом.

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Жители Киева сообщают о мощном ливне с градом, который сейчас наблюдается в городе. В результате непогоды начинают затапливаться улицы столицы. Такая же погода в западных областях Украины, в частности во Львове и Ровно.

Синоптики предупреждают, что в среду, 5 июня, в столице будет гроза. Они объявили "желтый" уровень опасности.

Мы писали, что в Одессе 4 июня также объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра и возможных осадков.