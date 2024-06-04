Синоптики попередили про небезпечну погоду в Києві 5 травня

Жінка на вулиці Києва під дощем. Фото: Борис Корпусенко

Синоптики Укргідрометцентру попередили киян, що 5 травня в столиці будуть несприятливі погодні умови у вигляді грози. Вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомили у Telegram у вівторок, 4 червня.

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Якою буде погода і про що попередили синоптики

В Укргідрометцентрі попередили киян, що 5 червня практично по всій території столиці пройдуть дощі і грози. Саме тому вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Дощ буде короткочасним, але грозовим.

Допис "Укргідрометцентру" у Telegram

Також синоптики попередили про пориви вітру, які досягатимуть до 10 метрів на секунду.

Саме через пориви вітру синоптики оголосили 1-й "жовтий" рівень небезпеки.

Рекомендації КМДА під час несприятливої погоди

У КМДА надали рекомендації, як слід діяти громадянам під час таких несприятливих погодних умов та нагадали, що:

під час грози потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт;

при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;

якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;

коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, потрібно звернутись до рятувальників за номерами 101 або 0444303713 (телефон КАРС);

при травмуванні людей необхідно негайно телефонувати 103;

у разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами 0442783540 або 0504398366.

Нагадаємо, травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. Водночас температура повітря була ледь вищою за кліматичну норму.

Народний синоптик Наталя Діденко розповіла про погоду на 5 червня — будуть дощі, але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до понад 30 °С.