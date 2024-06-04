Синоптики попередили про небезпечну погоду в Києві 5 травня

Жовтий рівень небезпеки — синоптики оголосили про попередження для Києва
Синоптики Укргідрометцентру попередили киян, що 5 травня в столиці будуть несприятливі погодні умови у вигляді грози. Вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки.
Про це повідомили у Telegram у вівторок, 4 червня.
Якою буде погода і про що попередили синоптики
В Укргідрометцентрі попередили киян, що 5 червня практично по всій території столиці пройдуть дощі і грози. Саме тому вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Дощ буде короткочасним, але грозовим.
Також синоптики попередили про пориви вітру, які досягатимуть до 10 метрів на секунду.
Саме через пориви вітру синоптики оголосили 1-й "жовтий" рівень небезпеки.
Рекомендації КМДА під час несприятливої погоди
У КМДА надали рекомендації, як слід діяти громадянам під час таких несприятливих погодних умов та нагадали, що:
- під час грози потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
- при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;
- якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;
- коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, потрібно звернутись до рятувальників за номерами 101 або 0444303713 (телефон КАРС);
- при травмуванні людей необхідно негайно телефонувати 103;
- у разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами 0442783540 або 0504398366.
Нагадаємо, травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. Водночас температура повітря була ледь вищою за кліматичну норму.
Народний синоптик Наталя Діденко розповіла про погоду на 5 червня — будуть дощі, але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до понад 30 °С.
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