Україна
Київ не підготовлений до зими — Зеленський назвав відповідальність Кличка

Київ не підготовлений до зими — Зеленський назвав відповідальність Кличка

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 17:40
Київ не готовий до зими — яку відповідальність понесе Кличко
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Київ — єдиний з усіх регіонів досі не має захищеного плану щодо підготовки до зими. Мер столиці буде нести відповідальність за цю ситуацію в межах чинного закодавства.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. 

Читайте також:

Київ не готовий до зими

Зеленський розповів, що дав Києву ще один тиждень, аби він представив план щодо підготовки до зими. Він наголосив, що не може пересувати ноги кожному меру. 

Під час засідання РНБО глава держави доручив, щоб кожен посадовець персонально відповідав за виконання поставлених завдань.

"Мери самі повинні бути відповідальні. Гроші — це один виклик, але не захищати об'єкти — це інший. Захистити план потрібно. Потрібно працювати на людей, на державу. Якщо не буде захищеного плану, столицю чекає така сама зима", — наголосив президент. 

За його словами, для підготовки України до наступного опалювального сезону необхідно п'ять мільярдів євро. Гроші спрямують, зокрема, на захист енергооб’єктів.

Також український лідер відповів, якою буде відповідальність мера Києва за неякісну підготовку до зими. За його словами, все відбудеться в межах чинного законодавства.

"Відповідальність за підготовку до зими та виконання необхідних заходів мають брати на себе керівники міст і громад. Міські голови повинні підписуватися під конкретними планами та забезпечувати їхнє виконання, а не діяти в останній момент", — підкреслив Володимир Зеленський. 

Водночас він сказав, що інші регіони — зокрема Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро та Київська область — уже демонструють приклади ефективної координації між обласною та міською владою, зокрема в питаннях децентралізованої енергетики. Київ має перейняти цей досвід і працювати активніше.

Раніше президент розповів, що для України затвердили план стійкості на наступну зиму. Столиці дали додатковий час на підготовку відповідних документів. 

Також Зеленський заявив, що ця зима була найважчою під час повномасштабної війни. Попри все Україна зберегла свою енергетичну систему та відбила велику кількість масованих ударів. 

Володимир Зеленський Віталій Кличко Київ зима енергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
