Бахматов розкритикував підготовку КМДА до зими — відео

Голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов розкритикував Київську міську державну адміністрацію за недостатню підготовку до наступного опалювального сезону. Він висловив занепокоєння щодо енергетичної стійкості лівого берега столиці та сумніви у здатності КМДА оперативно реагувати на можливі виклики.

Про це очільник РДА заявив під час круглого столу "Енергетична стійкість лівого берега Києва: виклики та рішення перед наступним опалювальним сезоном", передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Бахматов прокоментував бездіяльність КМДА

Керівник РДА підкреслив, що мер столиці Віталій Кличко та його заступники не демонструють достатньої ефективності у питаннях енергетичної безпеки.

"Того органу, який може щось впровадити за 25 тижнів, просто немає. При всій повазі до Кличка та його заступників, вони не вміють ефективно працювати при закладеному бюджеті в два млрд. Окрім того, у нас катастрофа з опаленням точно відбулася і може продовжитися. Тобто орган, який мав нас врятувати, нас не врятує", — заявив Бахматов.

Посадовець навів приклади Борисполя та Миколаєва, де активно впроваджують модульні теплостанції та відновлюють ТЕЦ, в той час як у Києві досі не підключені надані іншими регіонами генератори.

"На сьогоднішній день п'ять генераторів, які нам дала КМДА від Хмельницькобленерго, досі не підключені, пройшло вже півтора місяці", — сказав Бахматов.

За його словами, райони можуть бути змушені самостійно ухвалювати складні та нестандартні рішення в умовах надзвичайної ситуації.

"Ми як райони мусимо брати відповідальність на себе, розуміючи, що будуть порушені всі норми законодавства. Або ми це закладемо у формулу, що ми будемо порушувати їх і протягом трьох років відновлювати баланс, або ми нічого не зробимо", — наголосив Бахматов.

Ситуація з опалювальним сезоном і енергетикою в Києві

Київська влада має вже розпочати підготовку до наступного опалювального сезону, щоб усі будинки столиці були забезпечені теплом наступного року. Про це заявила депутатка від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська.

Водночас Віталій Кличко наголосив, що повністю замінити централізовану систему теплопостачання локальними джерелами або когенераційними установками неможливо, адже київська система є найбільшою в Європі і спочатку будувалася під великі ТЕЦ.

Мер також повідомив, що у столиці створять підприємство "Служба енергетичної безпеки". Воно буде сформоване шляхом реорганізації одного з комунальних підприємств і відповідатиме за резервне енергоживлення міста.