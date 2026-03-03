Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев единственный не имеет плана подготовки к зиме — Зеленский возмущен

Киев единственный не имеет плана подготовки к зиме — Зеленский возмущен

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 17:40
Подготовка к зиме — какую ответственность понесет Кличко за Киев
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Мэр Киева Виталий Кличко понесет ответственность за неподготовку Киева к следующей зиме. На данный момент столица — единственный регион, который не имеет защищенного плана. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Реклама
Читайте также:

Киев не готов к зиме

Зеленский рассказал, что дал Киеву еще одну неделю, чтобы он представил план по подготовке к зиме. Он подчеркнул, что не может передвигать ноги каждому мэру.

Во время заседания СНБО глава государства поручил, чтобы каждый чиновник персонально отвечал за выполнение поставленных задач.

"Мэры сами должны быть ответственны. Деньги — это один вызов, но не защищать объекты — это другой. Защитить план нужно. Нужно работать на людей, на государство. Если не будет защищенного плана, столицу ждет такая же зима", — подчеркнул президент.

По его словам, для подготовки Украины к следующему отопительному сезону необходимо пять миллиардов евро. Деньги направят, в частности, на защиту энергообъектов.

Также украинский лидер ответил, какой будет ответственность мэра Киева за некачественную подготовку к зиме. По его словам, все произойдет в рамках действующего законодательства.

"Ответственность за подготовку к зиме и выполнение необходимых мероприятий должны брать на себя руководители городов и общин. Городские головы должны подписываться под конкретными планами и обеспечивать их выполнение, а не действовать в последний момент", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время он сказал, что другие регионы — в частности Харьков, Николаев, Запорожье, Днепр и Киевская область — уже демонстрируют примеры эффективной координации между областной и городской властью, в частности в вопросах децентрализованной энергетики. Киев должен перенять этот опыт и работать активнее.

Ранее президент рассказал, что для Украины утвердили план устойчивости на следующую зиму. Столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.

Также Зеленский заявил, что эта зима была самой тяжелой во время полномасштабной войны. Несмотря на все Украина сохранила свою энергетическую систему и отразила большое количество массированных ударов.

Владимир Зеленский Виталий Кличко Киев зима энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации