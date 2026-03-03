Подготовка к зиме — какую ответственность понесет Кличко за Киев

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Мэр Киева Виталий Кличко понесет ответственность за неподготовку Киева к следующей зиме. На данный момент столица — единственный регион, который не имеет защищенного плана.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Киев не готов к зиме

Зеленский рассказал, что дал Киеву еще одну неделю, чтобы он представил план по подготовке к зиме. Он подчеркнул, что не может передвигать ноги каждому мэру.

Во время заседания СНБО глава государства поручил, чтобы каждый чиновник персонально отвечал за выполнение поставленных задач.

"Мэры сами должны быть ответственны. Деньги — это один вызов, но не защищать объекты — это другой. Защитить план нужно. Нужно работать на людей, на государство. Если не будет защищенного плана, столицу ждет такая же зима", — подчеркнул президент.

По его словам, для подготовки Украины к следующему отопительному сезону необходимо пять миллиардов евро. Деньги направят, в частности, на защиту энергообъектов.

Также украинский лидер ответил, какой будет ответственность мэра Киева за некачественную подготовку к зиме. По его словам, все произойдет в рамках действующего законодательства.

"Ответственность за подготовку к зиме и выполнение необходимых мероприятий должны брать на себя руководители городов и общин. Городские головы должны подписываться под конкретными планами и обеспечивать их выполнение, а не действовать в последний момент", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время он сказал, что другие регионы — в частности Харьков, Николаев, Запорожье, Днепр и Киевская область — уже демонстрируют примеры эффективной координации между областной и городской властью, в частности в вопросах децентрализованной энергетики. Киев должен перенять этот опыт и работать активнее.

Ранее президент рассказал, что для Украины утвердили план устойчивости на следующую зиму. Столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.

Также Зеленский заявил, что эта зима была самой тяжелой во время полномасштабной войны. Несмотря на все Украина сохранила свою энергетическую систему и отразила большое количество массированных ударов.