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Київ опинився у рейтингу найдешевших міст світу — як здійснювалася оцінка

12 липня 2024 12:22
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Київ найдешевше місто — критерії оцінки
Київ. Фото ілюстративне: Київ24
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні вартість життя у найбільших містах за рік знизилася. У світовому рейтингу місць з найвищою вартістю проживання Київ посів 199 місце, Одеса — 202, Львів — 204 з 218 можливих.

Про це повідомляє Numbeo, база даних, яка дозволяє користувачам обмінюватись та порівнювати інформацію про вартість життя між країнами та містами.

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Як оцінюється вартість життя

Вартість життя у конкретному місті розраховується з розрахунку середніх витрат на сім'ю з чотирьох осіб. При цьому в розрахунок береться вартість основних споживчих товарів та послуг:

  • ціна споживчих товарів;
  • ціни на оренду квартир;
  • вартість харчових продуктів;
  • ціни у ресторанах;
  • вартості життя плюс орендна плата;
  • місцева купівельна спроможність (середня зарплатня).

За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку. У першому півріччі 2024 року рейтинг очолили міста Швейцарії та США:

  • Женева, Швейцарія — 101,7;
  • Цюріх, Швейцарія — 104,0;
  • Нью-Йорк США — 100.
  • Сан-Франциско, США — 90,5;
  • Бостон, США — 85,8;

Окрім того, до поточного рейтингу потрапили 218 міст, у тому числі три українських міста:

  • Київ — 199 (28,6%);
  • Одеса — 202 (27,2%);
  • Львів — 204 (25,8%).

Вартість життя знизилася у всіх трьох містах. У 2024 році проживання у Києві, Одесі та Львові становило 32,3%, 29,5% та 28,4% від нью-йоркських цін.

Зокрема у столиці ціни на споживчі товари на 72% нижчі у порівнянні з Нью-Йорком, оренда житла — на 89%, харчові продукти — на 73%, ціни в ресторанах — на 76%, середня зарплата — на 57%.

Раніше ми писали, що столиця України увійшла до десяти найгірших міст світу за рівнем якості життя. Крім Києва, до цього антирейтингу увійшли здебільшого міста Африки й Азії.

Нагадаємо, Україна опинилася в антирейтингу МВФ. За рівнем боргу наша країна посідає третє місце у світі. Більше заборгованості перед міжнародним кредитором лише в Аргентини та Єгипту.

Київ міста рейтинг Україна житло життя

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