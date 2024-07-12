Київ найдешевше місто — критерії оцінки

Київ опинився у рейтингу найдешевших міст світу — як здійснювалася оцінка
В Україні вартість життя у найбільших містах за рік знизилася. У світовому рейтингу місць з найвищою вартістю проживання Київ посів 199 місце, Одеса — 202, Львів — 204 з 218 можливих.
Про це повідомляє Numbeo, база даних, яка дозволяє користувачам обмінюватись та порівнювати інформацію про вартість життя між країнами та містами.
Як оцінюється вартість життя
Вартість життя у конкретному місті розраховується з розрахунку середніх витрат на сім'ю з чотирьох осіб. При цьому в розрахунок береться вартість основних споживчих товарів та послуг:
- ціна споживчих товарів;
- ціни на оренду квартир;
- вартість харчових продуктів;
- ціни у ресторанах;
- вартості життя плюс орендна плата;
- місцева купівельна спроможність (середня зарплатня).
За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку. У першому півріччі 2024 року рейтинг очолили міста Швейцарії та США:
- Женева, Швейцарія — 101,7;
- Цюріх, Швейцарія — 104,0;
- Нью-Йорк США — 100.
- Сан-Франциско, США — 90,5;
- Бостон, США — 85,8;
Окрім того, до поточного рейтингу потрапили 218 міст, у тому числі три українських міста:
- Київ — 199 (28,6%);
- Одеса — 202 (27,2%);
- Львів — 204 (25,8%).
Вартість життя знизилася у всіх трьох містах. У 2024 році проживання у Києві, Одесі та Львові становило 32,3%, 29,5% та 28,4% від нью-йоркських цін.
Зокрема у столиці ціни на споживчі товари на 72% нижчі у порівнянні з Нью-Йорком, оренда житла — на 89%, харчові продукти — на 73%, ціни в ресторанах — на 76%, середня зарплата — на 57%.
Раніше ми писали, що столиця України увійшла до десяти найгірших міст світу за рівнем якості життя. Крім Києва, до цього антирейтингу увійшли здебільшого міста Африки й Азії.
Нагадаємо, Україна опинилася в антирейтингу МВФ. За рівнем боргу наша країна посідає третє місце у світі. Більше заборгованості перед міжнародним кредитором лише в Аргентини та Єгипту.
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