Киев самый дешевый город — критерии оценки

Киев. Фото иллюстративное: Киев24

В Украине стоимость жизни в крупнейших городах за год снизилась. В мировом рейтинге мест с высокой стоимостью проживания Киев занял 199 место, Одесса — 202, Львов — 204 из 218 возможных.

Об этом сообщает Numbeo, база данных, позволяющая пользователям обмениваться и сравнивать информацию о стоимости жизни между странами и городами.

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Как оценивается стоимость жизни

Стоимость жизни в конкретном городе рассчитывается из расчета средних расходов на семью из четырех человек. При этом в расчет берется стоимость основных потребительских товаров и услуг:

цена потребительских товаров;

цены на аренду квартир;

стоимость пищевых продуктов;

цены в ресторанах;

стоимости жизни плюс арендная плата;

местная покупательная способность (средняя зарплата).

За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке. В первом полугодии 2024 года рейтинг возглавили города Швейцарии и США:

Женева, Швейцария — 101,7;

Цюрих, Швейцария — 104,0;

Нью-Йорк США — 100.

Сан-Франциско, США — 90,5;

Бостон, США — 85,8;

Кроме того, в текущий рейтинг попали 218 городов, в том числе три украинских города:

Киев — 199 (28,6%);

Одесса — 202 (27,2%);

Львов — 204 (25,8%).

Стоимость жизни снизилась во всех трех городах. В 2024 году проживание в Киеве, Одессе и Львове составило 32,3%, 29,5% и 28,4% от нью-йоркских цен.

В частности, в столице цены на потребительские товары на 72% ниже по сравнению с Нью-Йорком, аренда жилья — на 89%, пищевые продукты — на 73%, цены в ресторанах — на 76%, средняя зарплата — на 57%.

Ранее мы писали, что столица Украины вошла в десять худших городов мира по уровню качества жизни. Кроме Киева, в этот антирейтинг вошли в основном города Африки и Азии.

Напомним, Украина оказалась в антирейтинге МВФ. По уровню долга наша страна занимает третье место в мире. Больше задолженности перед международным кредитором только у Аргентины и Египта.