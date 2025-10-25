У Києві ліквідовують наслідки нічної атаки — фоторепортаж

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок нічної ракетної атаки Росії Київ зазнав масштабних руйнувань — загинули двоє людей, ще дванадцять отримали поранення внаслідок обстрілів. У Деснянському районі столиці рятувальники досі ліквідовують масштабну пожежу, що виникла після влучання ракети.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Пожежа після обстрілу: Кличко про наслідки атаки на Київ

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті нічного удару російських військ по столиці загинули двоє людей, а ще дванадцять дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнав Деснянський район, де продовжується гасіння пожежі та розбір завалів. Влада міста закликає мешканців залишатися в укриттях під час тривог, адже обстріли можуть повторюватися.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

"Черговий російський удар по критичній інфраструктурі, енергосистемі, залізниці, житловим будинкам у Києві, а також Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях. Ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, крім Росії", — зазначив Сибіга.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що такі атаки є свідомим терором, спрямованим на знищення енергетичної та цивільної інфраструктури країни. Він підкреслив, що російську агресію можна зупинити лише колективними діями, зокрема шляхом посилення санкцій, військової підтримки та зміцнення енергетичної стійкості України. Тим часом у столиці тривають аварійно-рятувальні роботи, фахівці оцінюють масштаби збитків.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у ніч проти 25 жовтня російські війська завдали балістичного удару по Києву, внаслідок чого загинули двоє людей і понад десятеро дістали поранення.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії, показавши наслідки нічного обстрілу столиці.