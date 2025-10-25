Видео
Дата публикации 25 октября 2025 14:15
обновлено: 14:33
В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки - фоторепортаж
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной ракетной атаки России Киев подвергся масштабным разрушениям — погибли два человека, еще двенадцать получили ранения в результате обстрелов. В Деснянском районе столицы спасатели до сих пор ликвидируют масштабный пожар, возникший после попадания ракеты.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Київ пережив черговий нічний обстріл — фоторепортаж - фото 1
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Пожар после обстрела после обстрела: Кличко о последствиях атаки на Киев

Киев пережил очередной ночной обстрел — фоторепортаж - фото 3
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ночного удара российских войск по столице погибли два человека, а еще двенадцать получили ранения. Наибольшие разрушения претерпел Деснянский район, где продолжается тушение пожара и разбор завалов. Власти города призывают жителей оставаться в укрытиях во время тревог, ведь обстрелы могут повторяться.

Киев пережил очередной ночной обстрел — фоторепортаж - фото 4
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE
Киев пережил очередной ночной обстрел — фоторепортаж - фото 1
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

"Очередной российский удар по критической инфраструктуре, энергосистеме, железной дороге, жилым домам в Киеве, а также Днепропетровской, Харьковской, Сумской и других областях. Никто в мире не хочет продолжения этой войны, кроме России", — отметил Сибига.

Київ пережив черговий нічний обстріл — фоторепортаж - фото 2
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что такие атаки являются сознательным террором, направленным на уничтожение энергетической и гражданской инфраструктуры страны. Он подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить только коллективными действиями, в частности путем усиления санкций, военной поддержки и укрепления энергетической устойчивости Украины. Тем временем в столице продолжаются аварийно-спасательные работы, специалисты оценивают масштабы ущерба.

Київ пережив черговий нічний обстріл — фоторепортаж - фото 3
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 25 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву, в результате чего погибли два человека и более десятка получили ранения.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России, показав последствия ночного обстрела столицы.

Виталий Кличко Киев пожар Андрей Сибига обстрелы ГСНС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
