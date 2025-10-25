В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки - фоторепортаж

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной ракетной атаки России Киев подвергся масштабным разрушениям — погибли два человека, еще двенадцать получили ранения в результате обстрелов. В Деснянском районе столицы спасатели до сих пор ликвидируют масштабный пожар, возникший после попадания ракеты.

Пожар после обстрела после обстрела: Кличко о последствиях атаки на Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ночного удара российских войск по столице погибли два человека, а еще двенадцать получили ранения. Наибольшие разрушения претерпел Деснянский район, где продолжается тушение пожара и разбор завалов. Власти города призывают жителей оставаться в укрытиях во время тревог, ведь обстрелы могут повторяться.

"Очередной российский удар по критической инфраструктуре, энергосистеме, железной дороге, жилым домам в Киеве, а также Днепропетровской, Харьковской, Сумской и других областях. Никто в мире не хочет продолжения этой войны, кроме России", — отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что такие атаки являются сознательным террором, направленным на уничтожение энергетической и гражданской инфраструктуры страны. Он подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить только коллективными действиями, в частности путем усиления санкций, военной поддержки и укрепления энергетической устойчивости Украины. Тем временем в столице продолжаются аварийно-спасательные работы, специалисты оценивают масштабы ущерба.

Напомним, что в ночь на 25 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву, в результате чего погибли два человека и более десятка получили ранения.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России, показав последствия ночного обстрела столицы.