Вибухи у Києві 27 грудня через дрони

Київ під ударом дронів — в столиці знову чути вибухи
Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 03:37
Термінова новина
Вибухи у Києві чути знову прямо зараз, в ніч проти 27 грудня. На цей раз ворог намагається атакувати столицю ударними дронами.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ та власний кореспондент.
Реклама
Читайте також:
Чергові вибухи у Києві в ніч проти 27 грудня
За даними Повітряних сил ЗСУ, о 03:19 було зафіксовано щонайменше один дрон в напрямку Києва з півночі. Приблизно вже через 10 хвилин у столиці пролунала серія вибухів. Зокрема, було чути роботу ППО. Наразі військові вже підтверджують цю інформацію.
"Київ перебувайте в укриттях! В повітрі над містом ударний БпЛА", -- йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ о 03:32.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама