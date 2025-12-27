Вибухи у Києві 27 грудня через дрони

Термінова новина

Вибухи у Києві чути знову прямо зараз, в ніч проти 27 грудня. На цей раз ворог намагається атакувати столицю ударними дронами.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ та власний кореспондент.

Чергові вибухи у Києві в ніч проти 27 грудня

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 03:19 було зафіксовано щонайменше один дрон в напрямку Києва з півночі. Приблизно вже через 10 хвилин у столиці пролунала серія вибухів. Зокрема, було чути роботу ППО. Наразі військові вже підтверджують цю інформацію.

"Київ перебувайте в укриттях! В повітрі над містом ударний БпЛА", -- йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ о 03:32.

Новина доповнюється...