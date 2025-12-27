Відео
Головна Київ У Києві повторно пролунали потужні вибухи — РФ вдарила ракетами

У Києві повторно пролунали потужні вибухи — РФ вдарила ракетами

Дата публікації: 27 грудня 2025 02:06
Вибухи у Києві 27 грудня через удари ракетами
Термінова новина

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 грудня. Повторні потужні вибухи знову пролунали на тлі ракетної атаки РФ.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ та власний кореспондент.

Читайте також:

Повторні потужні вибухи у Києві в ніч проти 27 грудня

Серія повторних гучних вибухів пролунала о 01:56 та продовжувалася після цього ще приблизно п'ять хвилин поспіль. Водночас на тлі ударів в столиці блимало світло.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ інформували про зліт МіГ-31К, балістику та фіксацію ракет в напрямку Києва.

Окрім того, ворог запустив по Україні крилаті ракети "Калібр". Моніторингові канали пишуть, що вони теж летять зараз на Київ.

Новина доповнюється...

Київ вибух обстріли ракети війна в Україні ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
