Вибухи у Києві 27 грудня через удари ракетами

У Києві повторно пролунали потужні вибухи — РФ вдарила ракетами
Дата публікації: 27 грудня 2025 02:06
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 грудня. Повторні потужні вибухи знову пролунали на тлі ракетної атаки РФ.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ та власний кореспондент.
Повторні потужні вибухи у Києві в ніч проти 27 грудня
Серія повторних гучних вибухів пролунала о 01:56 та продовжувалася після цього ще приблизно п'ять хвилин поспіль. Водночас на тлі ударів в столиці блимало світло.
Паралельно у Повітряних силах ЗСУ інформували про зліт МіГ-31К, балістику та фіксацію ракет в напрямку Києва.
Окрім того, ворог запустив по Україні крилаті ракети "Калібр". Моніторингові канали пишуть, що вони теж летять зараз на Київ.
