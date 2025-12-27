Взрывы в Киеве 27 декабря из-за дронов

Срочная новость

Взрывы в Киеве слышны снова прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. На этот раз враг пытается атаковать столицу ударными дронами.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ и собственный корреспондент.

По данным Воздушных сил ВСУ, в 03:19 был зафиксирован по меньшей мере один дрон в направлении Киева с севера. Примерно уже через 10 минут в столице прозвучала серия взрывов. В частности, была слышна работа ПВО. Сейчас военные уже подтверждают эту информацию.

"Киев находитесь в укрытиях! В воздухе над городом ударный БпЛА", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в 03:32.

Новость дополняется...