Взрывы в Киеве 27 декабря из-за дронов

Киев под ударом дронов - в столице снова слышны взрывы
Дата публикации 27 декабря 2025 03:37
Срочная новость
Взрывы в Киеве слышны снова прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. На этот раз враг пытается атаковать столицу ударными дронами.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ и собственный корреспондент.
Очередные взрывы в Киеве в ночь на 27 декабря
По данным Воздушных сил ВСУ, в 03:19 был зафиксирован по меньшей мере один дрон в направлении Киева с севера. Примерно уже через 10 минут в столице прозвучала серия взрывов. В частности, была слышна работа ПВО. Сейчас военные уже подтверждают эту информацию.
"Киев находитесь в укрытиях! В воздухе над городом ударный БпЛА", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в 03:32.
Новость дополняется...
