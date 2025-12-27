Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев под ударом дронов - в столице снова слышны взрывы

Киев под ударом дронов - в столице снова слышны взрывы

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 03:37
Взрывы в Киеве 27 декабря из-за дронов
Срочная новость

Взрывы в Киеве слышны снова прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. На этот раз враг пытается атаковать столицу ударными дронами.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ и собственный корреспондент.

Реклама
Читайте также:

Очередные взрывы в Киеве в ночь на 27 декабря

По данным Воздушных сил ВСУ, в 03:19 был зафиксирован по меньшей мере один дрон в направлении Киева с севера. Примерно уже через 10 минут в столице прозвучала серия взрывов. В частности, была слышна работа ПВО. Сейчас военные уже подтверждают эту информацию.

"Киев находитесь в укрытиях! В воздухе над городом ударный БпЛА", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в 03:32.

Новость дополняется...

Киев взрыв обстрелы ПВО дрон Шахид-136 Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации