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Головна Київ Київ після масованої атаки Росії — фоторепортаж Новини.LIVE

Київ після масованої атаки Росії — фоторепортаж Новини.LIVE

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Дата публікації: 23 червня 2025 10:42
Удар по Києву 23 червня — які наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Обстріли Києві 23 червня

Армія РФ 23 червня завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинули, а ще 22 постраждали. 

Яка ситуація в Києві зараз — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

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Обстріли Києві 23 червня

Цієї ночі у столиці лунали потужні вибухи. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони, проте найтяжчі наслідки — у Шевченківському.

Удар по Києву вночі 23 червня
Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Обстріли Києва вночі 23 червня
Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Рятувальники на місці атаки в Києві 23 червня
Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 
Київ обстріляла РФ 23 червня
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Яка ситуація в КИєві після атаки 23 червня
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Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Атака на Київ 23 червня
Зруйновані автівки після удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Обстріли Києва 23 червня
Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Удар по Києву 23 червня
Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Там повністю зруйнований один із під’їздів житлового будинку. Внаслідок атаки загинуло шестеро осіб, а ще 22 — отримали порання, серед них є діти та вагітна жінка. 

Наразі пошуково-рятувальна операція у Шевченківському районі триває. За даними ДСНС, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, російська ракета пошкодила житло артистів Олени та Тараса Тополі у Києві під час атаки 23 червня. Оселя зазнала серйозних руйнувань: усередині все знищено, частково обвалилися й стіни.

Крім того, ракета зруйнувала спорткомплекс КПІ у столиці. Частина уламків влучила в критий басейн. 

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні фоторепортаж
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Автор:
Ігор Кузнєцов
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