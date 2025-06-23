Удар по Києву 23 червня — які наслідки обстрілів

Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Армія РФ 23 червня завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинули, а ще 22 постраждали.

Яка ситуація в Києві зараз — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Обстріли Києві 23 червня

Цієї ночі у столиці лунали потужні вибухи. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони, проте найтяжчі наслідки — у Шевченківському.

Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Зруйновані автівки після удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Наслідки обстрілів Києва 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Там повністю зруйнований один із під’їздів житлового будинку. Внаслідок атаки загинуло шестеро осіб, а ще 22 — отримали порання, серед них є діти та вагітна жінка.

Наразі пошуково-рятувальна операція у Шевченківському районі триває. За даними ДСНС, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, російська ракета пошкодила житло артистів Олени та Тараса Тополі у Києві під час атаки 23 червня. Оселя зазнала серйозних руйнувань: усередині все знищено, частково обвалилися й стіни.

Крім того, ракета зруйнувала спорткомплекс КПІ у столиці. Частина уламків влучила в критий басейн.