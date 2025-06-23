Удар по Києву 23 червня — які наслідки обстрілів

Київ після масованої атаки Росії — фоторепортаж Новини.LIVE
Армія РФ 23 червня завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинули, а ще 22 постраждали.
Яка ситуація в Києві зараз — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
Обстріли Києві 23 червня
Цієї ночі у столиці лунали потужні вибухи. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони, проте найтяжчі наслідки — у Шевченківському.
Там повністю зруйнований один із під’їздів житлового будинку. Внаслідок атаки загинуло шестеро осіб, а ще 22 — отримали порання, серед них є діти та вагітна жінка.
Наразі пошуково-рятувальна операція у Шевченківському районі триває. За даними ДСНС, під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, російська ракета пошкодила житло артистів Олени та Тараса Тополі у Києві під час атаки 23 червня. Оселя зазнала серйозних руйнувань: усередині все знищено, частково обвалилися й стіни.
Крім того, ракета зруйнувала спорткомплекс КПІ у столиці. Частина уламків влучила в критий басейн.
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