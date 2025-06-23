Пошкоджено критий басейн у КПІ в Києві – наслідки удару

У Києві ракета зруйнувала спорткомплекс КПІ — фото та відео
Під час масованої ракетної атаки на Київ 23 червня одна з цілей ворога припала на Солом’янський район. Унаслідок обстрілу зруйновано будівлю спортивного комплексу Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського".
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Наслідки російської атаки по Києву 23 червня
Частина уламків влучила в критий басейн, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Проректор університету повідомив, що в будівлі університету повибивало вікна, проте, додав, що приміщення не горіло.
Крім того, в районі зафіксовано займання у приватному секторі та в одній з нежитлових будівель у Солом'янському районі. Поруч із житловим будинком також впали уламки, що призвело до пошкоджень.
Двоє людей отримали поранення — їх госпіталізували, медики надали допомогу. Подальше лікування постраждалі проходитимуть амбулаторно.
На місцях падіння уламків тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, уточнюється кількість пошкоджених об’єктів і фіксуються збитки.
Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко прокоментував атаку по Києву та заявив, що Росія здійснила пряме наведення.
Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок влучання ракети зруйновано дах та кілька поверхів житлової багатоповерхівки.
Читайте Новини.LIVE!