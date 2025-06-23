Пошкоджено критий басейн у КПІ в Києві – наслідки удару

Руйнування будівлі КПІ. Фото: Новини.LIVE

Під час масованої ракетної атаки на Київ 23 червня одна з цілей ворога припала на Солом’янський район. Унаслідок обстрілу зруйновано будівлю спортивного комплексу Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Частина уламків влучила в критий басейн, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Проректор університету повідомив, що в будівлі університету повибивало вікна, проте, додав, що приміщення не горіло.

Крім того, в районі зафіксовано займання у приватному секторі та в одній з нежитлових будівель у Солом'янському районі. Поруч із житловим будинком також впали уламки, що призвело до пошкоджень.

Двоє людей отримали поранення — їх госпіталізували, медики надали допомогу. Подальше лікування постраждалі проходитимуть амбулаторно.

На місцях падіння уламків тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, уточнюється кількість пошкоджених об’єктів і фіксуються збитки.

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко прокоментував атаку по Києву та заявив, що Росія здійснила пряме наведення.

Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок влучання ракети зруйновано дах та кілька поверхів житлової багатоповерхівки.