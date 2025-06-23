Удар по Киеву 23 июня — какие последствия обстрелов

Киев после массированной атаки России — фоторепортаж Новини.LIVE
Армия РФ 23 июня нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате вражеской атаки шесть человек погибли, а еще 22 пострадали.
Какая ситуация в Киеве сейчас — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Обстрелы Киеве 23 июня
Этой ночью в столице раздавались мощные взрывы. От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы, однако самые тяжелые последствия — в Шевченковском.
Там полностью разрушен один из подъездов жилого дома. В результате атаки погибли шесть человек, а еще 22 — получили ранения, среди них есть дети и беременная женщина.
Сейчас поисково-спасательная операция в Шевченковском районе продолжается. По данным ГСЧС, под завалами могут быть люди.
Напомним, российская ракета повредила жилье артистов Елены и Тараса Тополи в Киеве во время атаки 23 июня. Дом подвергся серьезным разрушениям: внутри все уничтожено, частично обвалились и стены.
Кроме того, ракета разрушила спорткомплекс КПИ в столице. Часть обломков попала в крытый бассейн.
Читайте Новини.LIVE!