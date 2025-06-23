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Главная Киев Киев после массированной атаки России — фоторепортаж Новини.LIVE

Киев после массированной атаки России — фоторепортаж Новини.LIVE

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Дата публикации 23 июня 2025 10:42
Удар по Киеву 23 июня — какие последствия обстрелов
Последствия обстрелов Киева 23 июня. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ключові моменти Обстрелы Киеве 23 июня

Армия РФ 23 июня нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате вражеской атаки шесть человек погибли, а еще 22 пострадали.

Какая ситуация в Киеве сейчас — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Обстрелы Киеве 23 июня

Этой ночью в столице раздавались мощные взрывы. От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы, однако самые тяжелые последствия — в Шевченковском.

Удар по Києву вночі 23 червня
Последствия обстрелов Киева 23 июня. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Обстріли Києва вночі 23 червня
Последствия обстрелов Киева 23 июня. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Рятувальники на місці атаки в Києві 23 червня
Спасатели тушат пожар после атаки. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Київ обстріляла РФ 23 червня
Разрушенный дом в результате обстрела РФ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Яка ситуація в КИєві після атаки 23 червня
Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
РФ атакувала Київ 23 червня
Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Атака на Київ 23 червня
Разрушенные машины после удара РФ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Обстріли Києва 23 червня
Последствия обстрелов Киева 23 июня. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Удар по Києву 23 червня
Спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Там полностью разрушен один из подъездов жилого дома. В результате атаки погибли шесть человек, а еще 22 — получили ранения, среди них есть дети и беременная женщина.

Сейчас поисково-спасательная операция в Шевченковском районе продолжается. По данным ГСЧС, под завалами могут быть люди.

Напомним, российская ракета повредила жилье артистов Елены и Тараса Тополи в Киеве во время атаки 23 июня. Дом подвергся серьезным разрушениям: внутри все уничтожено, частично обвалились и стены.

Кроме того, ракета разрушила спорткомплекс КПИ в столице. Часть обломков попала в крытый бассейн.

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине фоторепортаж
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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