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Київ після ворожої атаки: наслідки падіння уламків

29 травня 2023 05:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Київ після ворожої атаки: наслідки падіння уламків
Рятувальники працюють під час повітряної тривоги у Києві. Фото: ГУ ДСНС у Києві
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували масовану атаку з повітря на Україну, і більшу частину "Шахедів" ворог направив на Київ. Практично усю ніч тривала повітряна тривога. Лише о п'ятій ранку в столиці та області її скасували.

Як повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація, минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, як ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня.

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За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. 

За словами київського міського голови Віталія Кличка, протягом ночі у кількох района столиці зафіксовано падіння уламків. А саме:

  • Голосіївському,
  • Подільському,
  • Святошинському районах.

На місця події відразу відправлялися екстрені служби.

Подільський район

Було повідомлення про вибух у Подільському районі столиці. Екстрені служби відразу виїхали на місце. Внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного будинку. Потерпілих не виявлено.

У КМВА показали відео наслідків падіння уламків у Подільському районі столиці.

Святошинський район

"Святошинський район. Попередньо зафіксовано падіння уламків. За інформацією на даний момент — без постраждалих і серйозних руйнувань", — написали у Київській міській військовій адміністрації. 

Віталій Кличко також додав, що уламки впали на відселену будівлю. Там рятувальники ліквідують пожежу.

Голосіївський район

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в одному із дворів постраждалих немає, хоча раніше повідомлялося про одного потерпілого.

Усі ціли знищила ППО

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. У столичній мерії подякували нашим захисникам за роботу.

Нагадаємо, у Києві цієї ночі пролунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги під час чергової ворожої атаки дронами та ракетами. В області працювала ППО.

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