Київ після ворожої атаки: наслідки падіння уламків
Російські окупанти цієї ночі знову влаштували масовану атаку з повітря на Україну, і більшу частину "Шахедів" ворог направив на Київ. Практично усю ніч тривала повітряна тривога. Лише о п'ятій ранку в столиці та області її скасували.
Як повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація, минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, як ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня.
За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.
За словами київського міського голови Віталія Кличка, протягом ночі у кількох района столиці зафіксовано падіння уламків. А саме:
- Голосіївському,
- Подільському,
- Святошинському районах.
На місця події відразу відправлялися екстрені служби.
Подільський район
Було повідомлення про вибух у Подільському районі столиці. Екстрені служби відразу виїхали на місце. Внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного будинку. Потерпілих не виявлено.
У КМВА показали відео наслідків падіння уламків у Подільському районі столиці.
Святошинський район
"Святошинський район. Попередньо зафіксовано падіння уламків. За інформацією на даний момент — без постраждалих і серйозних руйнувань", — написали у Київській міській військовій адміністрації.
Віталій Кличко також додав, що уламки впали на відселену будівлю. Там рятувальники ліквідують пожежу.
Голосіївський район
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в одному із дворів постраждалих немає, хоча раніше повідомлялося про одного потерпілого.
Усі ціли знищила ППО
Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. У столичній мерії подякували нашим захисникам за роботу.
Нагадаємо, у Києві цієї ночі пролунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги під час чергової ворожої атаки дронами та ракетами. В області працювала ППО.