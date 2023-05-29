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Киев после вражеской атаки: последствия падения обломков

29 мая 2023 05:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Киев после вражеской атаки: последствия падения обломков
Спасатели работают во время воздушной тревоги в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российские оккупанты этой ночью снова устроили массированную атаку с воздуха на Украину, и большую часть "Шахедов" враг направил на Киев. Практически всю ночь длилась воздушная тревога. Только в пять утра в столице и области ее отменили.

Как сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация, прошло всего 18 часов после массированной атаки БпЛА по Киеву, как враг снова напал на столицу. Это уже 15-я воздушная атака с начала мая.

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По предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям.

По словам киевского городского головы Виталия Кличко, в течение ночи в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков. А именно:

  • Голосеевском,
  • Подольском,
  • Святошинском районах.

На места происшествия сразу отправлялись экстренные службы.

Подольский район

Было известие о взрыве в Подольском районе столицы. Экстренные службы сразу выехали на место. В результате падения обломков произошло возгорание частного дома. Пострадавшие не обнаружены.

В КМВА показали видео последствия падения обломков в Подольском районе столицы.

Святошинский район

"Святошинский район. Предварительно зафиксировано падение обломков. По информации, на данный момент — без пострадавших и серьезных разрушений", — написали в Киевской городской военной администрации.

Виталий Кличко также добавил, что обломки упали на отселенное здание. Там спасатели ликвидируют пожар.

Голосеевский район

В Киевской городской военной администрации уточнили, что в Голосеевском районе в результате падения обломков в одном из дворов пострадавших нет, хотя ранее сообщалось об одном потерпевшем.

Все цели уничтожило ПВО

Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. В столичной мэрии поблагодарили наших защитников за работу.

Напомним, в Киеве этой ночью раздались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги во время очередной вражеской атаки дронами и ракетами. В области работала ПВО.

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