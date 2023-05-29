Вибухи у кількох районах столиці: є займання будинку
Цієї ночі ворог знову атакував Україну. Повітряна тривога поширилася на всю країну. Відомо, що сталися вибухи у Голосіївському та Святошинському районах столиці.
Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко у Теlegram.
У Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники зараз ліквідовують пожежу.
Відомо також, що у Голосіївському районі столиці уламки впали в одному з дворів. Екстрені служби на місці. Інформація ще уточнюється.
Стало відомо також про вибух у Подільському районі столиці. Екстрені служби вже виїхали на місце.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного будинку.
Також Кличко повідомив, що біля Києва є збиття ракети. Працює ППО.
Віталій Кличко просить дотримуватися безпеки, перебувати в укритті.
Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.
Як зазначають представники місцевої влади, це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".