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Вибухи у кількох районах столиці: є займання будинку

29 травня 2023 03:22
оновлено: 04:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у кількох районах столиці: є займання будинку
Ворог атакує Київ. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі ворог знову атакував Україну. Повітряна тривога поширилася на всю країну. Відомо, що сталися вибухи у Голосіївському та Святошинському районах столиці.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко у Теlegram.

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У Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники зараз ліквідовують пожежу.

Відомо також, що у Голосіївському районі столиці уламки впали в одному з дворів. Екстрені служби на місці. Інформація ще уточнюється.

Стало відомо також про вибух у Подільському районі столиці. Екстрені служби вже виїхали на місце.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного будинку.

Також Кличко повідомив, що біля Києва є збиття ракети. Працює ППО.

Віталій Кличко просить дотримуватися безпеки, перебувати в укритті.

Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була  найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".

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