У які години 1 липня будуть вимикати світло у Києві

Відключення світла. Ілюстративне фото: Facebook

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього у Києві у понеділок, 1 липня, планують протягом усього дня застосовувати графіки обмежень.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Відключення світла у Києві 1 липня

Завтра у Києві графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всього дня — з 00:00 до 24:00.

У КМВА закликали мешканців столиці максимально економно використовувати світло та не перевантажувати мережу.

"Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати нацважчі виклики!", — наголосила влада міста.

Скриншот допису КМВА

Дізнатися точні графіки відключення за власною адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього вам необхідно вказати назву вулиці та номер будинку.

Скриншот сайду ДТЕК

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу.

А в Укрзалізниці попередили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку.

Крім того, в Укренерго дали поради, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі.