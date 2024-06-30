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Київ порине в пітьму — коли завтра кияни сидітимуть без світла та які графіки

30 червня 2024 23:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У які години 1 липня будуть вимикати світло у Києві
Відключення світла. Ілюстративне фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього у Києві у понеділок, 1 липня, планують протягом усього дня застосовувати графіки обмежень.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Відключення світла у Києві 1 липня

Завтра у Києві графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всього дня — з 00:00 до 24:00.

У КМВА закликали мешканців столиці максимально економно використовувати світло та не перевантажувати мережу. 

"Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати нацважчі виклики!", — наголосила влада міста.

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Скриншот допису КМВА

Дізнатися точні графіки відключення за власною адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього вам необхідно вказати назву вулиці та номер будинку.

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Скриншот сайду ДТЕК

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. 

А в Укрзалізниці попередили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. 

Крім того, в Укренерго дали поради, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. 

Київ
електроенергія
обстріли
Укренерго
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