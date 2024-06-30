В какие часы 1 июля будут выключать свет в Киеве

Отключение света. Иллюстративное фото: Facebook

В энергосистеме Украины продолжает фиксировать значительный дефицит электроэнергии. В результате в Киеве в понедельник, 1 июля, планируют в течение всего дня применять графики ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Завтра в Киеве графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

В КГВА призвали жителей столицы максимально экономно использовать свет и не перегружать сеть.

"Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть сверхтяжелые вызовы!", — подчеркнули власти города.

Скриншот поста КГВА

Узнать точные графики отключения по собственному адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо указать название улицы и номер дома.

Скриншот сайда ДТЭК

Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки.

А в "Укрзалізниці" предупредили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой.

Кроме того, в Укрэнерго дали советы, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме.