Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киев погрузится во тьму — когда завтра киевляне будут сидеть без света и какие графики arrow

Киев погрузится во тьму — когда завтра киевляне будут сидеть без света и какие графики

30 июня 2024 23:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В какие часы 1 июля будут выключать свет в Киеве
Отключение света. Иллюстративное фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В энергосистеме Украины продолжает фиксировать значительный дефицит электроэнергии. В результате в Киеве в понедельник, 1 июля, планируют в течение всего дня применять графики ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 1 июля

Завтра в Киеве графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

В КГВА призвали жителей столицы максимально экономно использовать свет и не перегружать сеть.

"Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть сверхтяжелые вызовы!", — подчеркнули власти города.

null
Скриншот поста КГВА

Узнать точные графики отключения по собственному адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо указать название улицы и номер дома.

null
Скриншот сайда ДТЭК

Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки.

А в "Укрзалізниці" предупредили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой.

Кроме того, в Укрэнерго дали советы, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме.

Киев
электроэнергия
обстрелы
Укрэнерго
энергосистема
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны