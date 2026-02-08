Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла — подробиці

Працівник ДТЕК відновлює електромережу. Фото: ДТЕК

Столиця знову повертається до тимчасових графіків відключення електроенергії. Це вдалося завдяки цілодобовій роботі енергетиків.

Про це повідомили у ДТЕК у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

У Києві знову діють тимчасові графіки відключення електроенергії. Як наголосили у ДТЕК, енергетикам знову вдалося зробити майже неможливе.

"Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці", — зазначили у повідомленні.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Жителів Києва можуть дізнатися свою чергу та графік можна в чат-боті, на сайті або в "Київ Цифровий".

"Дякуємо за підтримку та розуміння. Світло тримається!", — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві енергетики назвали ситуацію зі світлом у Києві найскладнішою. Попри серйозні пошкодження важливих об'єктів, РФ продовжує атакувати енергетику столиці.

Також ми розповідали про те, що Україна отримала ще 300 генераторів від партнерів. Їх розподіляють у різні міста, зокрема й у Київ.