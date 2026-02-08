Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ повертається до тимчасових графіків відключення — як дізнатися чергу

Київ повертається до тимчасових графіків відключення — як дізнатися чергу

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 11:37
Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла — подробиці
Працівник ДТЕК відновлює електромережу. Фото: ДТЕК

Столиця знову повертається до тимчасових графіків відключення електроенергії. Це вдалося завдяки цілодобовій роботі енергетиків.

Про це повідомили у ДТЕК у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як киянам дізнатися свою чергу відключення світла

У Києві знову діють тимчасові графіки відключення електроенергії. Як наголосили у ДТЕК, енергетикам знову вдалося зробити майже неможливе.

"Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці", — зазначили у повідомленні.

Графіки відключення світла у Києві
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Жителів Києва можуть дізнатися свою чергу та графік можна в чат-боті, на сайті або в "Київ Цифровий". 

"Дякуємо за підтримку та розуміння. Світло тримається!", — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві енергетики назвали ситуацію зі світлом у Києві найскладнішою. Попри серйозні пошкодження важливих об'єктів, РФ продовжує атакувати енергетику столиці.

Також ми розповідали про те, що Україна отримала ще 300 генераторів від партнерів. Їх розподіляють у різні міста, зокрема й у Київ.

Київ електроенергія енергетика відключення світла світло
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації