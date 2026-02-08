Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла — подробиці

Київ повертається до тимчасових графіків відключення — як дізнатися чергу
Столиця знову повертається до тимчасових графіків відключення електроенергії. Це вдалося завдяки цілодобовій роботі енергетиків.
Про це повідомили у ДТЕК у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.
Як киянам дізнатися свою чергу відключення світла
У Києві знову діють тимчасові графіки відключення електроенергії. Як наголосили у ДТЕК, енергетикам знову вдалося зробити майже неможливе.
"Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці", — зазначили у повідомленні.
Жителів Києва можуть дізнатися свою чергу та графік можна в чат-боті, на сайті або в "Київ Цифровий".
"Дякуємо за підтримку та розуміння. Світло тримається!", — додали у ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві енергетики назвали ситуацію зі світлом у Києві найскладнішою. Попри серйозні пошкодження важливих об'єктів, РФ продовжує атакувати енергетику столиці.
Також ми розповідали про те, що Україна отримала ще 300 генераторів від партнерів. Їх розподіляють у різні міста, зокрема й у Київ.
